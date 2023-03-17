Открываем новые горизонты: как регионы привлекают туристов, несмотря на давление Запада

Представитель Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы Екатерина Страхова на 29-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства демонстрирует гостям мероприятия каталог с самыми популярными местами столицы / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В четверг, 16 марта, стартовала 29-я Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства. «Вечерняя Москва» узнала о тенденциях в отрасли и новых туристических проектах столицы.

В павильоне Международного выставочного центра слышны мелодии разных народов России. Среди исполнителей — музыканты из Дагестана. Здесь они играют на своих традиционных инструментах — зурне, представляющей собой деревянную дудку, тамуре, похожем на двухструнную гитару, и барабанах. Напротив дагестанцев — одетые в национальные костюмы представители других российских регионов приглашают пройти к своим стендам и отведать вкусных гастрономических гостинцев. Насладившись угощениями, посетители отправляются к столичному стенду. К нему приглашает сотрудница Проектного офиса по развитию туризма и гостеприимства Москвы Екатерина Страхова.

— На мой взгляд, санкции Запада пошли развитию внутреннего туризма только на пользу, — рассказывает Страхова. — Регионы нашей страны начали активно развивать свои маршруты для путешествий и дали возможность российским компаниям занять рынок.

При этом, по словам начальника Управления туризма Комитета по туризму города Москвы Ирины Шилкиной, в столице активно развиваются новые проекты для путешественников.

— Нами был разработан флагманский образовательно-туристический проект «Город открытий». В его рамках приезжающие в столицу школьники из других регионов посетят не только стандартные экскурсии, но и побывают на ведущих технологических предприятиях столицы, получат прикладной опыт и пообщаются с представителями разных специальностей, — рассказывает Шилкова. — В программу уже входят такие направления, как биотехнологии, урбанистика, телекоммуникации и другие. Это поможет в профориентации школьников и будет развивать образовательный туризм.

На выставке также были представители отрасли путешествий из Поднебесной.

— Самый популярный маршрут у российских туристов в Китае — это тропический остров Хайнань. Он востребован благодаря нашей традиционной медицине и особым лечебным программам туров, — рассказывает директор по продажам и маркетингу туристической компании Чжэнцзюнь Ли.

Помимо этого, на мероприятии представители индустрии обсудили вопросы по подготовке кадров для отрасли, провели курсы для туроператоров и рассказали о государственных мерах поддержки туризма в России.

Также путешественникам в столице помогает приложение Russpass, созданное Мостуризмом. Сервис позволяет планировать поездку и досуг: выбрать туристический маршрут, купить билеты, забронировать отель, заказать экскурсию или тур. Приложение объединяет 27 услуг и сервисов, около 1,5 тысячи предложений в Москве.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Департамента экономической политики и развития Москвы, индустрия гостеприимства увеличила выручку почти на треть. Оборот столичных гостиниц за 11 месяцев 2022 года превысил показатели аналогичного периода 2021-го на 17 процентов и составил почти 83 миллиарда рублей. Рестораны и кафе заработали почти 476 миллиардов рублей — на 40 процентов больше, чем в прошлом году.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Абрамов, председатель гильдии по туризму и гостиничному бизнесу с Московской торгово-промышленной палаты:

— Подобные международные выставки поднимают рейтинг России в глазах туристов со всего мира. Наша страна огромна и имеет множество легкодоступных, но в то же время неизученных мест для путешествий. Особенно важно, что такие мероприятия проводятся в столице, ведь это помогает многочисленным жителям столицы узнать о красотах регионов и популяризировать внутренний туризм. В текущей обстановке его развитие становится приоритетной задачей всей отечественной отрасли.