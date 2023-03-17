Больше ста московских школьников приняли участие в финале Конкурса олимпиадного творчества

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Всего в рамках соревнования участники подготовили 250 материалов об олимпиадах, которые вышли на сайтах и в социальных сетях московских школ.

11 марта в Центре педагогического мастерства (ЦПМ) столичного Департамента образования и науки состоялся финал Конкурса олимпиадного творчества. В нем участвовали авторы 80 работ, из которых победителями стали создатели 14 лучших проектов. Всего на конкурс московские школьники прислали больше 250 заявок. В своих работах ученики рассказывали, почему стоит писать олимпиады и как к ним подготовиться. Все материалы были опубликованы в школьных СМИ и на сайтах образовательных учреждений.

В конкурсе участвовали ученики 7–11-х классов, они выступали индивидуально или в командах до трех человек. Соревнование включало пять тематических номинаций — от историй олимпиадников и их преподавателей до материалов для подготовки к интеллектуальным соревнованиям. Формат работы дети выбирали самостоятельно. Школьники подготовили статьи, видео, мультимедийные лонгриды, подкасты и карточки для социальных сетей.

Директор ЦПМ Артем Шишов подчеркнул эффективность проекта:

— Важно, чтобы актуальная и понятная информация об олимпиадах была в каждой школе. Ее появление и распространение позволит вовлекать большее число учащихся в олимпиадное движение. Особенно ценно, когда в подготовке материалов участвуют сами школьники. В этом году на идею конкурса откликнулись многие ученики, которые подготовили и опубликовали в своих школах интересные работы об олимпиадах. Эти работы, в свою очередь, заинтересовали многих других учащихся. Поэтому мы будем и дальше поддерживать такие инициативы — просветительские проекты.

Финалисты конкурса посетили образовательный форум с мастер-классами по журналистике и новым медиа, актуальными для развития школьных СМИ. Ученики узнали правила хорошего интервью, основы дизайна и о том, как искать идеи для материалов и разрабатывать собственные медиапроекты. Среди экспертов были представители ЦПМ и Ассоциации победителей олимпиад, авторы подкастов и научно-популярных медиа, руководители редакций школьных и студенческих СМИ, SMM-специалисты и дизайнеры цифровых проектов в сфере образования и культуры.

— Мне понравились лекции, особенно было интересно слушать выступления про подкасты и новые медиа. После мастер-классов я даже задумалась о том, чтобы попробовать себя в новых направлениях, — поделилась финалистка конкурса Амина Лесникова, которая в соцсетях своей школы ведет постоянную рубрику об олимпиадах.

Победителей конкурса наградили в финале форума. Также отметили школы, ученики которых подготовили большое количество ярких материалов.

— Я долго думала над форматом работы, но точно знала, что хочу дать слово олимпиадникам, чтобы они рассказали о своей жизни из-за кулис. Также хотелось развеять мифы об олимпиадном движении и замотивировать других ребят на достижение отличных результатов в этой сфере, — рассказала победительница конкурса Владислава Ситникова, подготовившая лонгрид об олимпиадах с видеоисториями учеников своей школы.

На Конкурсе олимпиадного творчества школьники не только погрузились в тонкости медиасферы, но и реализовали своей творческий потенциал.

— Мы поможем финалистам распространить свои работы с помощью онлайн-ресурсов ЦПМ и наших партнеров, победители смогут поучаствовать в наших образовательных курсах летом, а главное — присоединиться к работе по продвижению олимпиадного движения в Москве. Участие в конкурсе позволило ребятам переосмыслить олимпиады и попробовать себя, иногда впервые, в роли настоящих журналистов. Это важный шаг как для школьников, так и для нас, — отметил один из организаторов конкурса, руководитель пресс-службы ЦПМ Глеб Зуев.

Ознакомиться с работами победителей можно будет в специальном разделе на сайте ЦПМ. Там же появится информация о проведении конкурса в следующем году.

Для привлечения большего количества школьников в олимпиадное движение в Москве проводят массовые соревнования, такие как «Музеи.Парки.Усадьбы», Математический праздник, учебно-тренировочные чемпионаты Центра педагогического мастерства. ЦПМ, который курирует систему развития таланта школьников в столице, не только готовит московскую сборную к заключительному этапу Всероссийской олимпиады школьников, но и проводит образовательные мастер-классы в московских школах и массовые курсы для учащихся. Сориентироваться в олимпиадном движении школьникам помогут материалы сайта ЦПМ, лендинг сайта «Школа.Москва» и портал Olimpiada.ru.