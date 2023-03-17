В Москве прошел 16-й Всероссийский Съезд Национального Альянса дерматовенерологов и косметологов

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В Москве с 14 по 16 марта проходил 16-й Всероссийский Съезд Национального Альянса дерматовенерологов и косметологов. В нем приняли участие около 3100 специалистов со всей страны. Съезд стал эффективной площадкой для обмена опытом, обсуждения ключевых вопросов междисциплинарного взаимодействия и знакомства с последними научными достижениями в медицине. Участников ждала обширная программа мероприятий. В общей сложности в рамках съезда прошло свыше 50 дискуссий и выступлений, посвященных таким дерматологическим заболеваниям, как псориаз, атопический дерматит, меланома, себорейный дерматит, акне и другим. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Москвы.

— Всероссийский Съезд Национального Альянса дерматовенерологов и косметологов объединил около 3100 экспертов со всей страны. Наши коллеги получили уникальную возможность встретиться на одной площадке и обсудить самые актуальные проблемы дерматовенерологии, косметологии и эстетической медицины. Помимо профильных специалистов в съезде приняли участие представители смежных профессий, это в том числе урологи, акушеры-гинекологи, неврологи, ревматологи, онкологи и многие другие. У нас есть много тем, которые требуют междисциплинарного взаимодействия, это позволяет выработать комплексные подходы к диагностике и лечению заболеваний. Традиционно площадкой для проведения Съезда стала Москва. Это неслучайно: московская дерматологическая школа сформировалась больше полутора веков назад и на сегодняшний день является одной из самых сильных в мире. Многие проекты, которые были реализованы в столице при поддержке правительства Москвы и городского Департамента здравоохранения, впоследствии масштабировались на другие регионы, — рассказал Николай Потекаев, председатель оргкомитета Съезда, главный дерматовенеролог Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы.

Съезд проводится Национальным альянсом дерматовенерологов и косметологов при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Российской академии наук. Одним из организаторов мероприятия традиционно выступил Московский научно-практический Центр дерматовенерологии и косметологии столичного Департамента здравоохранения.

В течение трех дней на площадке Съезда прошло свыше 50 мероприятий: докладов, дискуссий, разборов клинических случаев, обзоров международных рекомендаций по лечению, мастер-классов и многого другого. В рамках Съезда также состоялся конкурс молодых ученых, которые представили на суд жюри научно-исследовательские работы по теме дерматологии. Победители получили гранты от Национального альянса дерматологов и косметологов.

Ключевой задачей 16-го Всероссийского Съезда Национального Альянса дерматовенерологов и косметологов стало повышение качества и доступности медицинской помощи в стране. По итогам мероприятия была подготовлена резолюция, в которую вошли предложения, сформированные участниками Съезда по итогам обсуждений. Документ будет направлен в Министерство здравоохранения России для выработки нормативных актов по развитию дерматовенерологической отрасли.

Участники Съезда также получили возможность посетить выставку «История дерматовенерологии», которая рассказывала о становлении в России данного направления медицины. Одними из экспонатов стали агитационные плакаты середины XX века, направленные на борьбу с венерическими заболеваниями. В коллекцию выставки также вошли восковые модели кожных заболеваний. Подобные муляжи начали использоваться как наглядное пособие для студентов-медиков еще в ХVII веке.

Ярким завершением мероприятия стала научно-популярная викторина «АртДерма», которую провели президент Национального Альянса дерматовенерологов и косметологов Николай Потекаев и художник Никас Сафронов. Участникам викторины предстояло изучить известные картины и ответить на вопросы, симптомы каких кожных заболеваний присутствуют у персонажей этих полотен.

Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии — один из самых крупных в Европе медицинских организаций данного профиля. В состав Центра входит 18 филиалов, расположенных в разных округах столицы. В медучреждении работают профессиональные дерматовенерологи, микологи, трихологи, дерматоонкологи, подологи. Кроме того, пациенты Центра могут получить консультации смежных специалистов: аллергологов, урологов, эндокринологов и гинекологов.