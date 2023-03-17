Прикоснуться к искусству и истории: куда сходить в Москве на выходных

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Зубовский бульвар, 2 Карта всех событий

Выходные — возможность не только отдохнуть, но и провести время с пользой для себя, узнать что-то новое и культурно обогатиться. Подробнее о том, куда сходить в столице 18 и 19 марта, — в материале «Вечерней Москвы».

Выставка «#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым»

В Музее Москвы открылась вставка «#ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым». Здесь москвичи смогут познакомиться с работами художника Кузьмы Петрова-Водкина и его ученицы Марии Ломакиной.

Сама экспозиция поделена на две части. Первая — это портреты, пейзажи и зарисовки художников разных лет. В этом зале представлены работы Марии Ломакиной, которые она создавала в Богородском и Загорске. Благодаря этим работам можно поближе познакомиться с художницей и проследить все этапы ее становления в искусстве.

Во второй части выставки можно познакомиться с крымскими работами обоих творцов. Из Русского музея привезут картину «Землетрясение в Крыму», которую Петров-Водкин написал в 1927 году. Художник оказался в эпицентре стихийного бедствия, но вместо попыток спастись начал работать над картиной.

Адрес: Зубовский бульвар, 2.

«Заповедные прогулки» в Царицыне

Семьи с детьми могут отправиться в познавательное путешествие в городском парке Царицыно. Оно рассчитано на дошкольников от 4-х лет и учащихся начальных классов.

Экскурсия начнется с Первого оранжерейного корпуса. Посетителей ждет настоящее расследование. Участники прогулки вместе с ведущим постараются выяснить, как звучит и пахнет весна, а также почему именно это время года связано с огромным количеством народных примет. Кроме того, все желающие смогут посадить свое весеннее растение.

Адрес: улица Дольская, 1.

«Мастерская оптических иллюзий» в «Сокольниках»

В это воскресенье в парке «Сокольники» можно будет посетить «Мастерскую оптических иллюзий». На занятии гости узнают особенности бескамерной анимации, благодаря которой можно оживить героев с помощью пленки и листа бумаги, без фотокамеры.

Ведущие расскажут историю возникновения синематографики и помогут создать всем гостям анимацию, которую можно оставить себе. Занятия проходят с 12 до 13 часов и с 15 до 16 часов.

Адрес: улица Сокольнический Вал, 1, строение 1.

Выставка «От платка до парика»

А в Музее истории Лефортово проходит выставка «От платка до парика». Она посвящена 350-летию со дня рождения императора Петра I и рассказывает о влиянии друг на друга европейцев и москвичей после принятия манифеста о приглашении иностранцев на поселение в Россию в 1702 году.

Тогда в Москву начали приезжать знаменитые граверы и художники. Благодаря их работам, которые создавались в России впервые, теперь можно увидеть, как город выглядел в прошлом. Выставка разделена на три части, каждая их которых знакомит с определенным периодом истории столицы.

Адрес: улица Крюковская, 23.