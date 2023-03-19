Сдам клозет рядом с кроватью: топ необычных предложений квартир на рынке недвижимости

Дом / Фото: Анна Быкова

Эксперты крупного портала по продаже недвижимости поделились интересной статистикой: за последний месяц в столице выросло число объявлений по продаже или сдаче квартир с весьма странной планировкой. «Вечерняя Москва» выяснила, какую необычную жилплощадь предлагают москвичам.

Изучив в интернете объявления, можно сделать вывод: действительно, на рынке появились квартиры с дизайном «на любителя» или планировкой, которая явно была переделана.

— Обычно такие квартиры продают со скидкой. И благодаря доступной стоимости сейчас на этот тип недвижимости вырос спрос, — говорит исполнительный директор риелторского агентства Павел Рашников. — Всегда есть люди, которые хотят «что-то особенное. Чаще всего такое жилье привлекает внимание молодежи.

Удобства близко

Эта комната в общежитии сдается на северо-востоке Москвы. Поскольку удобства изначально были «на этаже», владелец решил перетащить их в комнату — чтобы далеко не бегать. Теперь унитаз стоит в полуметре от кровати, да и ванна не сказать что далеко. «Санузел» не отделен даже занавеской. Цена — 22 тысячи рублей в месяц.

Золото да мрамор

Однушку на юго-востоке столицы сдают за 35 тысяч в месяц. Золотые шторы с блеском, шкаф, декорированный под мрамор, — видно, что над интерьером думали. А старый телевизор будто переносит в прошлое.

Безопасность превыше всего

Видимо, хозяин этой квартиры на северо-западе столицы часто ударялся головой о кухонный шкаф. Чтобы поберечь себя, этот шкаф он решил сделать мягким, как диван. А заодно и всю кухню! Продается «однушка» с таким интерьером за десять миллионов рублей.

Жутковато!

Такая квартира «с дизайнерским ремонтом» сдается недалеко от станции метро «Профсоюзная». Это обычная малометражка площадью 29 «квадратов», где сделан ремонт в радикальном желтом цвете, а из мебели — странные металлические конструкции (фото слева). Интерьер пугает: такое оформление напоминает сцены из фильмов ужасов. Цена — 40 тысяч рублей в месяц.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Толмачев, доктор юридических наук:

— Вы имеете право купить квартиру даже с незаконной перепланировкой. А потом — либо вернуть все, как предусмотрено в проекте, либо узаконить перепланировку в Мосжилинспекции, либо заплатить штраф согласно статье 7.21 КоАП РФ.

ЦИФРА

2.5 тысячи рублей — максимальный штраф за незаконную перепланировку для физлиц.