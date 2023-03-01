Ипотечный брокер Ракута рассказал, как изменятся цены на недвижимость в Москве после открытия БКЛ

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В Москве запустили все станции Большой кольцевой линии (БКЛ). Как их открытие повлияет на стоимость недвижимости в городе, «Вечерней Москве» рассказал ипотечный брокер Дмитрий Ракута.

По его словам, развитие транспортной инфраструктуры всегда является «точкой роста» для стоимости квадратного метра недвижимости, особенно если речь идет о крупных мегаполисах.

— В Москве при открытии новой станции метро в пешей доступности (расстояние до 1,5 километра или до 20 минут шагом — прим. «ВМ») стоимость недвижимости в среднем растет в цене на 10–15 процентов, — отметил Ракута.

При выборе жилья в строящемся доме эксперт рекомендует изучать перспективную схему развития транспорта в районе его расположения. Так, покупатель сможет выиграть на росте цены приобретенной квартиры.

Подробнее о БКЛ и о том, как новая транспортная артерия изменит жизнь в столице, — в материале «ВМ».

Также Ракута в разговоре с «ВМ» рассказал, что ждет рынок недвижимости в 2023 году. По его мнению, ситуация будет зависеть от экономической обстановки в стране и мире. Однако первое полугодие — удачное время для покупки квартиры, особенно на вторичном рынке.