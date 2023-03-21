Как столичная служба помощи «Милосердие» помогает людям в критических ситуациях

Работники центра гуманитарной помощи православной службы «Милосердие» Елена Крючкова (слева) и Оксана Свиридова ежедневно помогают москвичам, попавшим в трудную жизненную ситуацию / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Во вторник, 21 марта, отмечается Всемирный день социального работника. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как помогает людям в критической ситуации православная служба помощи «Милосердие».

Под неприметным козырьком за деревянной дверью трудятся социальные работники. В правом крыле стоит множество напольных вешалок, на них развешана одежда на любой вкус. На железных стеллажах стоит обувь, рядом расположились детские игрушки. От них глаз не отводят юные посетители. В отдельном зале находится только одежда для детей — красивая, ухоженная. Одна из сотрудниц — социальный работник Елена Крючкова — поправляет каждую вешалку, чтобы все висело ровно и аккуратно.

— Как только к нам приходят люди, мы в первую очередь спрашиваем их, что им нужно, — говорит Елена. — Все сотрудники хорошо знакомы с ассортиментом вещей, далеко не каждую из них посетитель сможет сам быстро найти.

По словам Крючковой, в ее профессиональные обязанности входит также разбор вещей и учет нуждающихся. Также она и ее коллеги занимаются адресной помощью по запросам людей. Всего в православной службе помощи 26 проектов, обычно они направлены на помощь детям и людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

— Также мы занимаемся социальной реабилитацией, когда возвращаем людей к обычной жизни, — говорит руководитель отдела благотворительных проектов «Милосердия» Владлена Калашникова. — Еще привозим продуктовые наборы людям, которые не могут выйти из дома.

В «Милосердии» есть и патронажная служба для тех, кому нужна помощь по уходу за собой. Сотрудники выезжают на дом, а также обучают родственников необходимым навыкам ухода за лежачими.

— Ежегодно мы помогаем 30 тысячам людей, — говорит Калашникова. — Ежедневно у нас полторы тысячи постоянных подопечных, поступает по 400–500 обращений в день.

По словам Калашниковой, социальный работник — помощник для человека. Он способен к состраданию, пониманию, проявлению тепла по внутренним мотивам. Все остальные необходимые знания соцработники получают в вузах. Например, направления по таким специальностям есть в Московском гуманитарно-экономическом университете, МПГУ, Медицинском университете имени Н. И. Пирогова, МГППУ, в Российском государственном социальном университете и в других.

— Соцработник — энергичный, самоорганизованный и оптимистичный человек, — говорит первый проректор РГСУ Джомарт Алиев. — И он вооружен самыми современными знаниями, от права до психологии. Соцслужбы всегда нуждаются в грамотных специалистах, способных организовать работу на современном уровне. В первую очередь соцработник — представитель опекаемого человека перед органами власти, способный при необходимости добиться получения всех льгот и преференций.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным mos.ru, более 50 тысяч москвичей получают социальные услуги по системе долговременного ухода. Ежегодно Москва обеспечивает всех обратившихся за помощью, а это более 230 тысяч людей. В 2023 году на помощь предусмотрено более 6 миллиардов рублей. По данным крупного агрегатора вузов, в Москве 17 вузов со специальностью «Социальная работа». Срок обучения в среднем 5 лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктория Владимирова, заместитель руководителя комитета Московской торгово-промышленной палаты по социальному предпринимательству и поддержке социальных программ:

— Задача нашего комитета заключается в социализации бизнеса. Соцпрограмм сейчас много, и на протяжении последних 10 лет они развиваются. А Москва активно поддерживает соцпроекты через фонды и НКО. И многие предприниматели не понимают, как сделать бизнес социально ориентированным, ведь существует масса субсидий и стандартов в законодательстве. Я поддерживаю различные проекты, которые могут одновременно решать задачи в разных сферах.