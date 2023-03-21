Хлебом нашим едины: как российские производители хлебобулочных изделий справляются с западными санкциями

Москвичка Елена Радостева на 28-й Международной специализированной выставке для хлебопекарного и кондитерского рынков держит в руках лучший хлеб России по итогам конкурса 2023 года. Его испекли на одном из столичных предприятий / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Во вторник, 21 марта, открылась 28-я Международная специализированная выставка для хлебопекарного и кондитерского рынков. «Вечерняя Москва» узнала, как импортозамещение помогает производителям.

В павильонах Центрального выставочного комплекса с самого утра витает аромат свежей выпечки. Десятки стендов производителей хлебопекарной и кондитерской продукции со всей страны демонстрируют гостям выставки современные ротационные печи и тестомесы, а также готовят вкусные круассаны и слойки на пробу. Гости с удовольствием дегустируют выпечку. Тем временем посетитель выставки москвичка Елена Радостева изучает стенд «Лучший хлеб России — 2023». Здесь все румяные изделия — финалисты конкурса. Поэтому попробовать на вкус их нельзя. Только посмотреть, потрогать.

— На мой взгляд, такая выставка помогает не только оценить ассортимент отечественной хлебопекарной продукции, но и найти новых партнеров для своего бизнеса, — рассказывает Радостева.

А московские компании представили на выставке свои проекты и современные технологии. Например, принтеры, которые наносят съедобные рисунки на торты, печенья, шоколадные плитки и любые другие изделия. Нужно лишь внести изображение и данные с его параметрами в специальную программу.

— На основе зарубежной технологии мы разработали принтер, который позволяет бесконтактно печатать изображения на поверхностях выпечки: струя специальной краски выплескивается в нужное место, — рассказывает руководитель отдела продаж компании по производству планшетных принтеров Мария Суханова. — Чернила, которые мы используем, съедобные, не изменяют вкуса пищи и не вызывают аллергии.

По словам Сухановой, в принтере не все компоненты отечественные, есть и зарубежные, их доставляют через параллельный импорт.

— Объем производства кондитерской продукции за 2022 год, несмотря ни на что, вырос на процент, — сообщила президент Союза производителей пищевых ингредиентов Татьяна Савенкова. — Но стоит отметить, что в этой отрасли происходит перестройка на сырье от новых поставщиков из дружественных стран. Но у нас есть опытные технологи, которые позволяют справиться с возникающими вызовами.

Также в рамках выставки проходят и мастер-классы, на которых эксперты отрасли рассказывают о трендах кондитерского рынка и о том, как приготовить вкусные десерты для увеличения прибыли своего заведения.

При этом размещение промышленных площадок в Москве открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре и большому набору мер системной поддержки города. Столичные промышленные хлебопекарные предприятия могут воспользоваться более чем 20 инструментами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, для них разработан ряд антикризисных мер поддержки.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественноземельных отношений Владимира Ефимова, в 2022 году столичные предприятия произвели 152 тысячи тонн хлебобулочной продукции длительного хранения — это на 14 процентов больше, чем в 2021 году. Подобные изделия в столице изготавливают 70 предприятий, на которых заняты свыше 13 тысяч человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Кацнельсон, председатель Комитета МТПП по поддержке и развитию хлебопечения, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров:

— Проведение подобных выставок полезно, ведь это позволяет встретиться с коллегами по цеху и найти новых деловых партнеров. Помимо этого, такое мероприятие помогает представителям отрасли обсудить остро стоящие перед индустрией вопросы и найти выходы из трудных ситуаций, как, например, преодоление санкций Запада. Отмечу, что уже около 50 заводов отечественных производителей по всей России создают передовое оборудование в хлебопекарной отрасли.