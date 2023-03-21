В столичном районе Бабушкино прошла экскурсия для учеников медкласса школы №956

Заведующий подстанцией № 17 Александр Орешкин во время экскурсии по учреждению показывает ученику медицинского класса Ярославу Масленникову на симуляционном аппарате, как правильно делать интубацию трахеи / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Во вторник, 21 марта, в Бабушкинском районе на 17-й подстанции Станции скорой и неотложной медпомощи им. А. С. Пучкова прошла экскурсия для учеников медкласса из школы № 956.

Знакомство с работой подстанции начинается на третьем этаже, в лекционном зале. Там специально для ребят расставили оборудование, которое используют бригады на выездах.

— Главными нашими помощниками последние годы являются планшеты с доступом к электронной медицинской карте. Например, если едем на вызов к человеку, который задыхается, то можем увидеть, болен человек астмой или нет. Аналогично и по другим симптомам, — поделился со школьниками заведующий подстанцией № 17 Александр Орешкин.

Оснащение бригад сегодня — самое лучшее. И с каждым годом оборудование совершенствуется, появляются новые приборы.

— С 2021 года у нас началось оснащение портативными аппаратами ультразвуковой диагностики, — сказал Александр, достав из небольшой сумки планшет и сканер с датчиками. — Все мы видели большие УЗИ-приборы в поликлиниках, больницах, а у нас вот такие вот компактные, переносные.

По словам заведующего подстанцией, врачи скорой используют УЗИ для выявления внутренних кровотечений и других травм, которые трудно определить визуально.

— Благодаря этому мы можем передать врачам стационара больше информации о пациенте, чтобы они могли быстрее оказать ему нужную помощь, — поделился он.

Помимо демонстрации техники Александр рассказал ребятам об особенностях работы на скорой. Так, например, доставив пациента в стационар, медики не прекращают следить за его состоянием вплоть до выписки, а вся информация отображается на планшетах. Таким образом, пояснил он, можно анализировать, насколько хорошо была оказана первая врачебная помощь человеку, делать выводы, работать над ошибками.

Побывали будущие медики и в симуляционном классе. Там они научились делать интубацию трахеи.

Следующий, финальный этап экскурсии — гараж подстанции. Он оказался практически пуст. Стоит всего пара машин, остальные — на вызовах. Ребятам, конечно, интересно заглянуть внутрь. К счастью, никому из них не приходилось ездить на скорой в качестве пациента, так что ее наполнение они увидели впервые.

— Мне очень понравилась экскурсия, узнал много нового, особенно поразил аппарат для автоматической сердечно-легочной реанимации. Его используют для транспортировки пациента с клинической смертью, — рассказал ученик 10-го класса школы № 965 Артур Шарян. — В будущем я планирую стать врачом, очень нравится хирургия. Буду поступать в Сеченовский университет.

По мнению Артура, такие поездки позволяют еще лучше познакомиться с профессией.

— После того как я здесь побывал, желание связать свою жизнь с медициной стало еще сильнее, — отметил школьник.

Его одноклассник Ярослав Масленников тоже мечтает о профессии хирурга, но не исключает, что выберет другую специализацию.

— Сегодня я сам попробовал провести интубацию трахеи. В медицинском классе у нас много практики, но такого мы еще не делали. Поначалу ничего не получалось, но потом под руководством Александра Орешкина я все-таки смог сделать все правильно, — поделился впечатлениями Ярослав.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Плавунов, главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова:

— Мы подготовили обширную программу, в рамках которой ребята смогут больше узнать о том, какие профили выездных бригад скорой медпомощи у нас есть и каким высокотехнологичным оборудованием они оснащены. Уверен, что после таких экскурсий желающих поступить в медколледжи и вузы будет больше и, конечно, ребята будут замотивированы на отличную учебу, чтобы стать профессионалами.