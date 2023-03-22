Новые автомобили «Москвич-3» пополнили автопарки столичных ведомств

Сотрудники Мосгосстройнадзора (слева направо) Александр Коршунов, Антон Сидяев, Виталий Дидицкий, Павел Балашов и Роман Панкратов готовятся к одному из первых своих выездов на новом кроссовере «Москвич 3». Всего на балансе ведомства теперь 15 таких машин / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Мосгосстройнадзор первым из столичных ведомств приступил к эксплуатации новых «Москвичей». В среду, 22 марта, в ведомстве рассказали о российских новинках в отрасли.

Полтора десятка новых кроссоверов «Москвич 3» блестят на солнце. У здания Мосгосстройнадзора на улице Брянская в ряд выстроились недавно сошедшие с конвейера современные авто. Металлические бока автомобилей украшены фирменным логотипом организации, чтобы сразу было видно, какому ведомству принадлежат эти авто. Инспекторы готовятся к первым выездам.

— Мы обновили автопарк комитета и одними из первых среди столичных органов государственной власти закупили для служебных целей автомобили «Москвич 3». Инспекторы ежедневно будут использовать эти кроссоверы для выездных проверок на московские стройки, — рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Турбированные двигатели, полторы сотни «лошадок» под капотом, автоматическая коробка передач — скорость реагирования сотрудников комитета на внештатные ситуации теперь будет еще выше.

— В случае поступления жалобы от жителей или информации о происшествии на строительной площадке мы можем оперативно выехать на место, чтобы выявить или предотвратить нарушения, — отметил глава Мосгосстройнадзора.

В мае прошлого года мэр города Сергей Собянин принял решение о возрождении легендарного автопредприятия «Москвич», а уже осенью 2022-го стартовало серийное производство новых автомобилей. Первой моделью, вставшей на конвейер, стал городской кроссовер «Москвич 3», поступивший на службу инспекторов.

— В рамках запущенного в России процесса импортозамещения мы сделали ставку на московского автопроизводителя с почти вековой историей и современным производством. В результате наш комитет получил комфортные и безопасные автомобили, уже успевшие зарекомендовать себя с положительной стороны. Согласно первым отзывам наших специалистов, компактные кроссоверы отлично проявляют себя в самых разных рабочих режимах, — рассказал Игорь Войстратенко.

Однако не только в автопарке перемены. Курс на импортозамещение взят во всех сферах. Так, российские компании активнее производят энергосиловое оборудование для объектов метрополитена, лифты, насосы, терморегуляторы для приборов отопления, кабельную и другую продукцию. Кроме того, по данным московского Стройкомплекса, активно развивается сектор отечественных цифровых технологий, помогающих контролировать возведение в нашем мегаполисе ключевых объектов на всех этапах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Планируется, что в 2023 году на автозаводе «Москвич» по технологии крупноузловой сборки соберут не менее 50 тысяч автомобилей, в том числе 10 тысяч с электродвигателем. В 2024 году — не менее 100 тысяч машин, в том числе 20 тысяч с электродвигателем. 50 процентов — это крупноузловая сборка, а 50 процентов — технология мелкоузловой сборки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

— Курс на импортозамещение взят очень давно, и сегодня мы видим результаты — на 90–95 процентов везде используются отечественные материалы. А переход на массовое использование отечественного оборудования стимулировал производство в России. К примеру, строительная отрасль столицы во многом опирается на отечественные материалы и технологии, поэтому санкции и ограничения на ввоз каких-либо комплектующих не сильно отразились на нашей работе.