Район с человеческим лицом: как столичная художница «оживляет Москву» с помощью нейросети

Фото: vk.com/di_lirium

Братеево — спортивный молодой человек в кепке и в татуировках. Гольяново — женщина в ярко-оранжевом пальто и стильном шарфе с рыбами. Так выглядят районы Москвы во вселенной Диляры Минрахмановой. В 2018 году художница переехала в Москву из Уфы. С тех пор она наделяет районы столицы человеческими чертами и делится работами в паблике соцсети «ВКонтакте» «Королева Капотни». С недавнего времени в своем творчестве девушка начала применять нейросети. «Вечерняя Москва» пообщалась с Дилярой и узнала, как появляются на свет ее необычные рисунки.

— С чего началась история с очеловечиванием районов?

— В этом году уже шесть лет, как я приехала в Москву. Я просто поступила в вуз и приехала учиться. Очеловечение районов началось с моей группы в соцсети «ВКонтакте» в 2020 году. Я сидела и думала, что можно такое нарисовать, чтобы это были не комиксы. И нарисовала свой любимый район — Капотню. Милую девушку с синими волосами (в цвет герба) и с факелом в руках. Дальше еще нарисовала 24 района, но потом устала и перегорела. Все работы можно посмотреть у меня в группе. А сейчас вот появились нейросети, и я вспомнила свое старое увлечение.

— Какую идею вы вкладываете в хуманизацию районов?

— Сперва мне было интересно изучить историю, узнать интересные факты о районах. Сейчас мне кажется, что главная цель — показать, что в каждом районе есть что-то красивое и интересное. Часто сталкиваюсь с мнением, что я сильно приукрашиваю район, что на самом деле это должен быть не парень с модной прической, а криминальный элемент в мастерке. Но это все стереотипы и неправда. Да, в 90-е многие районы были плохими, но с тех пор они сильно изменились. Поэтому моя цель — показать район с другой стороны.

1/8 Фото: vk.com/di_lirium 2/8 Фото: vk.com/di_lirium 3/8 Фото: vk.com/di_lirium 4/8 Фото: vk.com/di_lirium 5/8 Фото: vk.com/di_lirium 6/8 Фото: vk.com/di_lirium 7/8 Фото: vk.com/di_lirium 8/8 Фото: vk.com/di_lirium

— Занимались ли вы подобным творчеством до переезда в столицу? Есть ли у вас какое-то художественное образование?

— Я всегда рисовала иллюстрации и комиксы. Но я не ходила в художественные школы, только смотрела разные курсы в интернете, видео. Я самоучка — изучаю творчество других художников и пытаюсь повторить.

— В какой именно момент вы решили подключить к творчеству нейросети и как именно их применяете? Сложнее ли это, чем более традиционные методы?

— Я понимаю, что нейросеть — не враг художников, а помощник в том, чтобы делать красивые арты. Поэтому я сразу стала использовать нейросети в своем творчестве. А в январе вспомнила свою старую рубрику и решила там их применить.

В моих работах около 40 процентов нейросетей и 60 процентов я дорисовываю. Может показаться, что это на 40 процентов облегчило мою работу, но нет. Когда ты рисуешь с нуля, у тебя больше свободы. Здесь ты дорабатываешь материал, который у тебя получился. Иногда это облегчает, а иногда, напротив, затрудняет работу.

— Какие-то конкретные эмоции вкладываете в каждый рисунок?

— Я закладываю положительные эмоции. Не хочу распространять негатив рисунками.

— Как люди реагируют на ваше творчество?

— Если говорить о комиксах, то там люди всегда рады поискать отсылки. Если же речь идет о хуманизации, то, конечно, возможны различные ситуации, так как у каждого есть свое представление, как должен выглядеть район. Когда я сильно не попадаю в представления людей, они ругаются или выражают свое мнение. Есть также люди, которые потребляют только серьезный контент в социальных сетях, и такое творчество вызывает у них резкий негатив. Но это все творчество, поэтому я к этому отношусь спокойно.

— Есть ли у вас какая-то система, по которой вы творите? Или все зависит от вдохновения?

— В своих комиксах я использую вдохновение и ситуации из жизни. А если говорить о хуманизации, тут у меня есть система. В первую очередь изучаю «Википедию», затем другие публикации в интернете, смотрю блоги и слушаю подкасты, где люди говорят о своем районе. Если есть возможность, посещаю район и гуляю по нему. И, наконец, просматриваю мемы, которые есть в Сети или «типичных» группах районов. У меня складывается определенный образ, после чего изучаю мнения других людей (которые они написали в группе или в анкете на сайте). Корректирую, добавляю отсылки — в результате получается готовый образ. Районы для подборок я выбираю неслучайно, а те, за которые проголосует большее количество людей. Я вижу, как им интересно, как они предлагают свои образы, поэтому в планах сделать интерактивную карту с районами Москвы.