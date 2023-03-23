Как строили станцию метро «Парк культуры»

Фото: Главархив Москвы

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерняя Москва» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

Сто лет назад само по себе понятие метро было чем-то фантастическим. А его строительство многим простым гражданам казалось невыполнимой задачей. Но вот стоял март 1935 года. В Москве полным ходом готовились к открытию подземки. Почти уже готовые станции поражали своей красотой многих именитых архитекторов. Об этом и написала «Вечерняя Москва» в номере от 21 марта 1935 года.

Ленинград — второй крупнейший город страны советов, названный в честь вождя революции. Над его украшением работали ведущие советские архитекторы. И вот они приехали в столицу оценить работу своих коллег.

Тогда в «Вечерней Москве» напечатали слова начальника отдела проектирования Ленсовета товарища Касумова:

«— В архитектурном оформлении тех станций, которые я видел, сквозит свежая мысль, заметны искания. А это — самое ценное, что может быть в новой, молодой архитектуре. Метро производит громадное впечатление. Мне запомнился вестибюль станции «Крымская площадь». Он хорошо задуман и отлично выполнен. Здесь есть, однако, некоторые незначительные недоделки, которые, конечно, будут устранены. Так, например, в некоторых отдельных местах рядом с прекрасным мрамором бросается в глаза плохо выполненная масляная краска».

Газета цитирует и Мирзу Касумова, который в то время отвечал за строительство новых районов Ленинграда, а также его коллегу, профессора Александра Никольского. Он особенно впечатлился темпами строительства, а также отметил работу архитекторов:

«Обе станции, которые я осмотрел — «Крымская площадь» и «Библиотека имени Ленина», — по-своему хороши. На первой подкупают простота и изящество форм, а также спокойный и гармоничный подбор тонов. На второй станции интересно архитектурное решение».

Александр Никольский стал автором многих зданий в Северной столице и лауреатом Сталинской премии. Станция «Крымская площадь» никогда не появилась на карте метро. Это было проектное название «Парка культуры». Авторами скульптурного облика станции были Николай Колли и Сергей Андриевский. Перронный зал будущего «Парка культуры» был спроектирован Валентином Поповым и Георгием Крутиковым. А «Библиотеки имени Ленина» — Александр Гонцкевич и Сергей Сулин. Стены станции облицевали желтой керамической плиткой, а пол был застелен паркетом, что придавало ее облику особенно парадный и торжественный вид.

Кроме метро ленинградские архитекторы собирались посетить проектные мастерские Моссовета и выступить на творческом вечере в Доме архитекторов.

КСТАТИ

Однажды архитектору Николаю Колли позвонили и сообщили, что ему выпала честь проектировать «Кировскую» («Чистые пруды»). На вопрос, как должна выглядеть станция, на другом конце провода ответили: «Красиво».

ЦИФРА

50 тысяч электроламп было использовано при возведении первой очереди метрополитена

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По легенде, след от подстаканника Сталина, оставленный на одном из проектов по строительству метро, стал планом для станций Кольцевой линии. Однако это не соответствует действительности.