До 1 апреля москвичи получат обновленные платежки. Что изменится для горожан при оплате коммуналки

Пенсионерка Галина Андрейкина получила единый платежный документ / Фото: Василиса Чернявская / Вечерняя Москва

Полгода назад на федеральном уровне было решено: необходимо корректировать общедомовое потребление ресурсов. Речь идет о расходах на воду, уборку, электроэнергию, работу лифта и других устройств. До 1 апреля москвичи получат обновленные платежки. «Вечерняя Москва» разбиралась, что изменится для горожан при оплате коммуналки.

Как правило, собственники оплачивают их либо по нормативам, либо по счетчикам. Перемены коснутся как раз первой категории плательщиков. Им пересчитают эти самые нормативы, приблизив к фактическому потреблению.

— Все зависит от типа дома, — поясняет юрист Дмитрий Левин. — Например, если в многоэтажке установлен общедомовой счетчик, то платежи считают по показателям. В ряде случаев платить придется даже меньше. Здесь все зависит от того, есть ли у жителей дома долги. Если их нет, а начисления ранее проводились по повышенным нормативам, то в платежках сумма сократится.

А вот если общедомовые приборы учета отсутствуют, то оплату посчитают по нормативам. И теперь у них не будет определенной границы.

— Все будет зависеть от площади квартир, количества прописанных жильцов. «Раскидать» расходы за содержание общедомовых площадей придется равномерно на всех. Для некоторых это означает увеличение расходов, — продолжает юрист.

Дмитрий Левин добавляет, что всем жильцам, независимо от типа жилого фонда — будь то новостройка или дом с вековой и более историей — необходимо повышать свою финансовую грамотность, уметь разбираться в платежных документах. Так, к примеру, собственники квартир могут сами получить информацию о том, есть ли у них в доме общий прибор учета и будет ли перерасчет.

Управляющая компания обязана предоставить ответ. Разместить информацию нужно и в системе ГИС ЖКХ. Воспользоваться ею может любой. Достаточно внести в строку поиска свой адрес и посмотреть, оборудован ли дом приборами учета.

Не стоит скидывать со счетов и другие новшества, которые заработали еще в начале марта. Так, власти усилили ответственность за некачественно проведенный капитальный ремонт домов. Под особым контролем — безопасность лифтов. Вводятся и более строгие требования к работе дворников. Они должны чаще отчитываться о работе. Многие из них фиксируют выполненный объем на свои гаджеты, отправляя снимки руководству.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства:

— Москвичи платят коммунальные услуги вовремя. Уровень сбора достигает 98 процентов. Это высокий показатель. С должниками нужна системная работа: лишний раз напомнить, рассказать. И в результате такой работы удается решать вопросы достаточно высокого уровня сбора коммунальных платежей.

КСТАТИ

С сентября 2022 года собственники должны оплачивать весь объем общедомовых нужд. Раньше, когда фактическое потребление выходило за эти пределы, разницу доплачивала управляющая компания.