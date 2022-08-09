Счетчики, субсидия и светодиоды: как сэкономить на коммунальных услугах

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Летом в России традиционно повысились тарифы на услуги ЖКХ, в среднем по стране — на 4 процента. На фоне этого и общего роста цен на товары особенно актуальным становится умение экономить на коммуналке. О способах такой экономии «Вечерней Москве» рассказал юрист, председатель Жилищного союза Москвы и член комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин.

Счетчики на воду и свет

Установка счетчиков — самый простой и очевидный способ сэкономить на коммунальных услугах. Их можно установить на воду и на свет. Передача показаний со счетчиков позволит вам платить только за фактическое потребление воды и света.

— Следите за потреблением электроэнергии и воды и не забывайте передавать показания счетчиков. Если вы пропустили больше трех месяцев, то вам начислят потребление по нормативу, а оно выше среднестатистического, — отмечет Крохин.

В случае с электроэнергией до 25 процентов затраты на нее поможет сэкономить замена однотарифного счетчика на многотарифный.

Подробнее о том, как установить счетчики, можно прочитать здесь.

Перерасчет

Перерасчет можно оформить в трех случаях: завышение суммы за услуги (например, не учтены льготы), невозможность установки счетчиков в вашей квартире и отсутствие более пяти полных дней. В каждом из них следует обращаться в управляющую компанию с соответствующим заявлением и необходимым набором документов.

При этом важно понимать, что в настоящее время в столичном регионе установить счетчики можно практически во всех домах.

— Даже в старых домах, которые построили 150 лет назад, счетчики ставят, — предупреждает эксперт.

Субсидия на оплату ЖКУ

Москвичи, у которых на оплату коммунальных услуг уходит более 10 процентов совокупного семейного дохода, могут претендовать на субсидию. Она компенсирует часть расходов на коммуналку.

Чтобы оценить свою возможность получить субсидию на оплату ЖКХ, рассчитайте средний совокупный доход вашей семьи (сложите все источники дохода за шесть календарных месяцев и разделите на шесть). Затем сравните полученный результат с максимальным доходом, позволяющим претендовать на субсидию. Сделать это можно на сайте Городского центра жилищных субсидий.

Светодиодные лампы

Сэкономить на электроэнергии позволит замена всех ламп в доме на светодиодные. Такие светильники долго служат, экологичны и способны сохранить до 75 процентов потребляемой электроэнергии. Однако есть и существенный минус — светодиоды стоят ощутимо дороже как ламп накаливания, так и энергосберегающих. Их стоимость колеблется от 250 рублей до пяти тысяч рублей за штуку.

— Светодиодная лампа светит так же, как обычная, но потребляет в десять раз меньше электроэнергии. Конечно, светодиод стоит дороже, но зато включается сразу на полную мощность, не надо ждать, пока разогревается, и служит почти шесть лет, — поясняет Крохин.

Еще ряд советов

Базовая рекомендация, позволяющая сэкономить на коммуналке, по-прежнему неизменна: сокращайте общее потребление как по воде, так и по электричеству, подчеркивает собеседник «ВМ». Кроме того, нужно принять во внимание следующие советы: