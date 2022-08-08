Блокировка средств и арест квартиры: чем грозит просрочка по коммунальным платежам

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В этом году долги россиян за коммунальные услуги выросли на рекордные 7,6 процента. По итогам первого квартала 2022 года они составили 804,5 миллиарда рублей. Между тем наличие такой задолженности может серьезно осложнить жизнь. О том, чем грозит просрочка по коммуналке, «Вечерней Москве» рассказал юрист, председатель Жилищного союза Москвы и член комитета Торгово-промышленной палаты по ЖКХ Константин Крохин.

Ограничение в правах и блокировка средств

В случае если сумма долга за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) превышает 10 тысяч рублей, в судебном порядке собственнику могут запретить выезд за границу. Помимо ограничений в правах, существует риск ареста денежных средств и движимого имущества.

— В какой-то момент должник может обнаружить, что его пластиковая карточка заблокирована. Это произойдет, если на его счет в банке наложили арест. Кроме того, под арест может попасть и личный автомобиль или иной вид транспорта, — поясняет Крохин.

Важно понимать, что подобные ограничения возможны только после вступления в силу судебных актов. Проверить их наличие можно на сайте ФСПП.

Отключение света и воды

Неоплата счетов может оставить жильцов без определенных видов коммунальных услуг. Прежде всего речь идет о подаче электричества и воды. Так, в некоторых случаях должника могут лишить только подачи горячей воды, в иных — отключить водоснабжение полностью.

— В большинстве многоквартирных домов такая возможность есть, — предупреждает собеседник «ВМ». — Устанавливается заглушка на водоотведение, и человек не может пользоваться ни канализацией, ни водоснабжением.

Также задолжник может лишиться и электричества. Как отмечает юрист, рубильник выключат при наличии задолженности сроком более двух месяцев.

В обоих случаях — и с водой, и со светом — перед отключением неплательщику вышлют предупреждение.

— О предполагаемом ограничении подачи коммунальных услуг должника уведомят за месяц. И потом еще раз — за три дня до введения соответствующих ограничений. В период этого уведомления человек имеет право погасить задолженность, чтобы избежать отключения ЖКУ, — отмечает Крохин.

Также важно знать: обратное включение услуг производится за счет должника. Иными словами, ему потребуется возместить затраты на отключение от ЖКУ.

Арест квартиры

Злостные неплательщики за ЖКУ могут лишиться своей недвижимости. Их квартиру могут арестовать, а затем продать с молотка. Такое может произойти, если сумма долга сопоставима со стоимостью недвижимости. Обычно речь идет о сумме в несколько миллионов рублей. Вот как, по словам Крохина, выглядит процедура:

— На основании судебного решения на квартиру накладывается арест. После этого судебный пристав имеет право выставить ее на публичные торги, где она и продается. После продажи разница между вырученной суммой и суммой долга возвращается собственнику.