Автоюрист Аксенов назвал заболевания, из-за которых могут лишить водительских прав

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В России за первые шесть месяцев 2022 года лишили прав по медицинским показаниям более 3,3 тысячи водителей. О заболеваниях, из-за которых можно потерять право на управление автомобилем, «Вечерней Москве» рассказал автоюрист Алексей Аксенов.

Прежде всего, важно отметить, что перед первым получением водительского удостоверения каждый водитель обязан предоставить в ГИБДД справку 003-В/у (иногда этот документ называют водительской справкой), которая подтверждает, что состояние его здоровья позволяет садиться за руль. Выдают документ после прохождения медкомиссии, которая предполагает обязательный осмотр у терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога.

Если у человека обнаружили, какие-то заболевания, делающие управление транспортным средством небезопасным, то справку он не получит, а значит — не получит и водительское удостоверение. Перечень таких заболеваний был утвержден в 2014 году, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Аксенов перечислил заболевания, при которых опасно садиться за руль:

психические заболевания (шизофрения, умственная отсталость, расстройство поведения);

эпилепсия;

нарушение зрения (ахроматопсия или слепота);

потеря конечностей;

заболевания головного мозга.

Наличие перечисленных выше недугов сделает первичное получение водительских прав невозможным. Однако лишиться можно и полученного удостоверения, предупреждает автоюрист.

— Водительская справка также потребуется при замене прав по истечении срока годности. Напомню, что права действуют в течение десяти лет. Таким образом, граждане обязаны проходить повторную медкомиссию как минимум раз в десять лет. Если такая комиссия будет «провалена» — права вам не продлят. То есть вы фактически их лишитесь, — объясняет эксперт.

В скором будущем отслеживать состояние здоровья водителя планируют на регулярной основе. Минздрав будет обмениваться данными об изменении в состоянии здоровья водителей с МВД, вследствие чего граждан с медицинскими противопоказаниями к вождению будут отстранять от управления транспортным средством. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 22 июня.