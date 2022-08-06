Автоюрист Аксенов назвал заболевания, из-за которых могут лишить водительских прав
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В России за первые шесть месяцев 2022 года лишили прав по медицинским показаниям более 3,3 тысячи водителей. О заболеваниях, из-за которых можно потерять право на управление автомобилем, «Вечерней Москве» рассказал автоюрист Алексей Аксенов.
Прежде всего, важно отметить, что перед первым получением водительского удостоверения каждый водитель обязан предоставить в ГИБДД справку 003-В/у (иногда этот документ называют водительской справкой), которая подтверждает, что состояние его здоровья позволяет садиться за руль. Выдают документ после прохождения медкомиссии, которая предполагает обязательный осмотр у терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога.
Если у человека обнаружили, какие-то заболевания, делающие управление транспортным средством небезопасным, то справку он не получит, а значит — не получит и водительское удостоверение. Перечень таких заболеваний был утвержден в 2014 году, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Аксенов перечислил заболевания, при которых опасно садиться за руль:
- психические заболевания (шизофрения, умственная отсталость, расстройство поведения);
- эпилепсия;
- нарушение зрения (ахроматопсия или слепота);
- потеря конечностей;
- заболевания головного мозга.
Наличие перечисленных выше недугов сделает первичное получение водительских прав невозможным. Однако лишиться можно и полученного удостоверения, предупреждает автоюрист.
— Водительская справка также потребуется при замене прав по истечении срока годности. Напомню, что права действуют в течение десяти лет. Таким образом, граждане обязаны проходить повторную медкомиссию как минимум раз в десять лет. Если такая комиссия будет «провалена» — права вам не продлят. То есть вы фактически их лишитесь, — объясняет эксперт.
В скором будущем отслеживать состояние здоровья водителя планируют на регулярной основе. Минздрав будет обмениваться данными об изменении в состоянии здоровья водителей с МВД, вследствие чего граждан с медицинскими противопоказаниями к вождению будут отстранять от управления транспортным средством. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 22 июня.