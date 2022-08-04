Замена водительского удостоверения в 2022 году: сроки, документы и цена

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Гражданам РФ, у которых истекает срок действия водительских прав, напомнили о своевременной замене документа. «Вечерняя Москва» обсудила с автоюристом, какие существуют варианты замены водительского удостоверения, что для этого необходимо и какое наказание предусмотрено за езду с истекшим сроком действия документа.

Как отметил юрист Лев Воропаев, по закону с 1 января лица, у которых действие водительского удостоверения истекает в 2022 году, могут не менять права еще в течение трех лет. Однако он рассказал, что делать тем, кому необходимо заменить документ уже сейчас.

Что нужно

По словам автоюриста, для замены водительского удостоверения, гражданину понадобятся:

Медицинская справка образца №003-В/у. Документ о том, что водитель проходил подготовку в автошколе. Старое водительское удостоверение. Квитанция об оплате госпошлины. Заявление о замене прав.

Где заменить

Как подчеркнул специалист, водительское удостоверение можно заменить несколькими способами. Среди них:

ГИБДД

Традиционный способ — по живой очереди.

Госуслуги

На прием в ГИБДД можно записаться через портал госуслуг. Этот способ сокращает время ожидания в очереди. Однако автоюрист отметил, что выдача прав будет производиться непосредственно в подразделении ГИБДД.

МФЦ

По словам Воропаева, некоторые МФЦ предоставляют услугу по замене водительского удостоверения. Для этого необходимо передать весь пакет документов, а также фото в электронном формате. Их перенаправят в ГИБДД, после чего произведут замену прав. Такая процедура занимает по времени около двух недель.

Сколько стоит

Как подчеркнул Воропаев, для того чтобы водитель получил новые права, необходимо оплатить госпошлину. Сейчас она составляет 2000 рублей. Однако через портал госуслуг гражданин платит меньше: всего 1400 рублей.

Кроме того, необходимая медицинская комиссия в государственной поликлинике будет стоить около 1300 рублей.

А если не менять?

По словам собеседника «ВМ», лицо, которое не заменило водительское удостоверение, считается лицом, которое не имеет права управлять транспортным средством, соответственно, лишается права водить машину.

— Ему грозит штраф от 5 до 15 тысячи рублей. Транспортное средство забирается на штрафстоянку, — прокомментировал юрист.

Также он подчеркнул: когда у человека истекает срок водительского удостоверения, по закону считается, что у него нет прав, однако уголовная ответственность в этом случае не предусмотрена.