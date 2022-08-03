Эксперт рассказал, какие изменения ждут российских автолюбителей в ближайшее время

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Российских автолюбителей ждут серьезные изменения в ближайшие месяцы — повысятся тарифы на ОСАГО, ГИБДД протестирует новые системы наблюдения за потоком. Об этом рассказал автоэксперт Максим Кадаков.

Так, в настоящее время ГИБДД проводит эксперименты, тестируя новые круговые камеры, встроенные в светосигнальные балки (стробоскопы) патрульных автомобилей. Подобные устройства дают угол обзора в 360 градусов.

Также ожидается подорожание ОСАГО. Насколько вырастут цены станет известно в ближайшее время.

— Что касается ОСАГО, пока только дано поручение проработать сроки расширенного тарифного коридора. Дело в том, что стоимость восстановительных ремонтных работ изменилась. Справочники пересматриваются каждые три месяца, — отметил Кадаков в комментарии Nation News.

Он добавил, что благодаря параллельному импорту в России появляются некоторые новинки, например, премиального европейского автопрома. Среди новых машин преобладают китайские бренды, активно использующие уход западных производителей из России.

До этого автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, стоит ли покупать подержанную машину. По его словам, без первичных электромеханических знаний и опыта, понимания устройства автомобиля, покупать подержанную машину не стоит.