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Автоэксперт рассказал, стоит ли покупать подержанную машину

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт рассказал, стоит ли покупать подержанную машину
Фото: Pixabay

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, стоит ли покупать подержанную машину.

По мнению специалиста, без первичных электромеханических знаний и опыта, понимания устройства автомобиля, покупать поддержанную машину не стоит. Если человек решился на такую покупку, он должен хорошо разбираться в технике, чтобы суметь оценить состояние машины.

Еще один вариант — у человека должен быть знакомый мастер, который поможет с осмотром машины, но не все согласятся брать на себя подобную ответственность.

— Я всегда говорю, что нет ничего хуже, чем оказывать услуги по содействию приобретению б/у автомобиля, потому что есть огромное количество скрытых неисправностей, которые нельзя увидеть при диагностике. Но при появлении неисправности — все претензии к тому, кто помогал, — отметил Дмитрий Попов в комментарии «Невским новостям».

Кроме того, при проверке такой машины стоит воспользоваться специальными приборами. С помощью толщиномеров, к примеру, можно узнать, попадала ли машина в аварии. Также специальные приборы позволят выяснить все о состоянии двигателя, компрессии, техническом обслуживании.

Автомобильный журналист Александр Гусаров в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, что будет с ценами на машины и из чего будут собирать автомобили LADA.

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