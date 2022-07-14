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Автоэксперт объяснил, что будет с ценами на автомобили Lada

Анна Михалюк

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
Автоэксперт объяснил, что будет с ценами на автомобили Lada
Фото: shutterstock

Цены на автомобили Lada будут снижаться, в том числе, на фоне запуска программ льготного автокредитования. Об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Ранее стоимость комплектующих увеличилась из-за разницы в курсах валют, однако сейчас ситуация стабилизировалась. Автомобильный журналист Александр Гусаров в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, что будет с ценами на машины и из чего будут собирать автомобили LADA.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

— Еще два и три месяца назад цены от курса рубля никак не зависели. Складывалась ситуация, когда, несмотря на заявления министров, заводы просто не работали, никакого наполнения рынка не происходило. Цены выросли по объективным причинам: дилерам не имело смысла продавать машины, потому что новых к ним не придет. Они повышали цены, чтобы снизить продажи. Что о комплектующих… Когда рвется нить поставок, это бьет по производителю, поэтому нужно срочно искать поставщиков, — высказался эксперт.

Он отметил, что часть деталей для автомобиля производится в России, однако есть незаменимые комплектующие, которые в стране производить не могут. В этих случаях, по его мнению, необходимо обращаться за помощью к дружественным странам.

Эксперты оценили возобновление программ льготного автокредитования и лизинга. Сейчас льготные автокредиты можно получить на модели Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до двух миллионов рублей, а также на электромобили Evolute.

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