Эксперты оценили возобновление программ льготного автокредитования и лизинга

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Эксперты оценили инициативу Минпромторга по возобновлению программ льготного автокредитования и лизинга.

Государственные программы льготного кредитования всегда были хорошим стимулом продаж новых автомобилей, отмечает генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

— Так, в 2021 году на эти цели было выделено 8,9 миллиарда рублей, при этом данные средства были исчерпаны уже в феврале. В итоге россияне приобрели 35,4 тысячи автомобилей в рамках льготного кредитования в прошлом году, — отметил автоэксперт в комментарии МИР 24.

Он пояснил, что льготные автокредиты можно получить на модели Lada, УАЗ, ГАЗ стоимостью до двух миллионов рублей, а также на электромобили Evolute. Автоэксперт Игорь Моржаретто также поддержал возобновление подобных программ.

По словам специалиста, это очень хорошее решение, которого «давно ждали». Он добавил, что программа хорошо заработает, когда салоны дилеров будут полны машинами, передает RT.

Цены на автомобили в 2022 году выросли, при этом ряд зарубежных марок ушли из страны. Автосалоны придерживают остатки предыдущих поставок, чтобы иметь возможность работать. «Вечерняя Москва» разбиралась, как будет развиваться ситуация дальше и когда ждать снижения цен.