«Есть дефицит»: что будет с ценами на автомобили в 2022 году

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Цены на автомобили в 2022 году выросли, при этом ряд зарубежных марок ушел из страны. Автосалоны придерживают остатки предыдущих поставок, чтобы иметь возможность работать. «Вечерняя Москва» разбиралась, как будет развиваться ситуация дальше и когда ждать снижения цен.

По рекомендованной цене — только Китай

Как отметил автоэксперт Кирилл Бревдо, цены на западные автомобили зависят от курса валюты. При этом поставки в РФ машин из-за рубежа значительно сократились:

— Сейчас рубль достаточно сильный. Но он сильный весьма условно, потому что практически нет никакого импорта. Раз нет импорта, значит, есть дефицит. Ситуация в целом для рынка уникальная. Выпуск новых автомобилей в России практически свернут: чуть шевелится «АвтоВАЗ», но не всем нужна его продукция в импортозамещенном виде. Остатки других машин, которые сейчас есть у дилеров, придерживаются, чтобы иметь возможность продолжать работу. Если они все распродадут, им будет нечего делать.

Аналогичная ситуация наблюдается и с запчастями, подчеркнул Бревдо. Например, из-за отсутствия поставок многие дилеры предлагают во время ТО продувку фильтра вместо его замены. Это касается не только запчастей, но и деталей первичной сборки. Отчасти, поэтому и не работают заводы, пояснил эксперт.

С минимальной наценкой можно купить авто из Китая, рассказал специалист.

— По рекомендованной цене сейчас продаются «китайцы». Но там цены изначально взвинчены, у многих не поднимается кошелек покупать такие авто за 3,5–4 миллиона. Поэтому логично было бы ожидать, что машины должны дешеветь, но предпосылок для этого нет. Все находится в подвешенном состоянии, — рассказал Бревдо.

Ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин также отметил, что ценник на китайские машины не соотносится с их качеством. По его словам, эти авто выглядят привлекательно, но уже через год эксплуатации кузов у них начинает гнить и разваливаться.

Будут покупать за рубежом

По мнению Бревдо, бюджетный сегмент авто начинает пользоваться все большей популярностью:

— Люди начнут больше покупать недорогие машины, которые будут в продаже. Все зависит от того, какие из официальных марок останутся в стране. Я думаю, сейчас покупать машины будут не так много, рынок просядет. Рынок новых машин уже просел, и я пока не вижу предпосылок для его восстановления. Все зависит от того, снимут ли санкции.

Субботин в свою очередь отметил, что на вторичном рынке пока проблем нет: машин хватает на всех. Среди продающихся подержанных авто бывают и экземпляры в хорошем состоянии: в России на достаточно высоком уровне умеют восстанавливать автомобили, подчеркнул специалист.

Бревдо обратил внимание, что покупка за границей становится все более популярным способом приобретения авто.

— Способы выхода из ситуации будут искать частные лица и какие-то компании, которые занимаются параллельным импортом. У нас возвращается ситуация, когда активно везут машины из-за рубежа — и новые, и подержанные. Из ОАЭ везут разную технику. Это получается даже выгоднее, чем покупать аналогичные модели здесь у дилеров. Я знаю, что везут Kia Sportage, Pajero Sport, хотя они у нас пока есть. Но тех же «японцев» официально на российский рынок не поставляют, — заметил собеседник «ВМ».

Япония может выручить в сложившейся ситуации, отметил Субботин: подержанные авто оттуда активно продаются во Владивостоке. Машины с правым рулем потянутся по всей стране, уверен собеседник «ВМ».

Отказ от пошлин — путь к снижению цен

По мнению Субботина, падение цен на авто возможно, если будут снижены практически до нуля пошлины на ввоз.

— Я не уверен, что их снизят, хотя препятствий не вижу: производители ушли и пока не собираются возвращаться. Людям нужны автомобили, а высокие пошлины — серьезная преграда. Необязательно, чтобы новые автомобили завозили по заниженным ставкам. Хотя и новые можно. Можно снизить чуть ли не на 100 процентов, оставить минимальную ставку: пол-евро с «кубика» или 20 центов с «кубика». Можно вообще таможенные пошлины сделать нулевыми, — полагает эксперт.

Изначально таможенные пошлины установили, чтобы создать рабочие места и загрузить российское производство. Сейчас загружать нечего, так как почти ничего не работает, уточнил собеседник «ВМ».

Временно снизить пошлины можно даже на старые авто, подчеркнул Субботин.

— Снизить нужно на все машины. Если у нас сейчас выпускают Lada Granta под стандарт «Евро-2», то считайте, что этому автомобилю 30 лет. По сути, это ВАЗ-2108. 15-летняя иномарка будет на голову выше по всем параметрам. И по экологичности тоже, — заметил специалист.

При высоких таможенных пошлинах параллельный импорт и другие меры не имеют особого смысла, уверен Субботин: в таких условиях никто не захочет завозить машины в страну.

По мнению Бревдо, параллельный импорт при должном объеме все-таки может помочь снизить ценник.

— Все зависит от курса и каналов поставок. Если параллельный импорт будет иметь массовый характер, цены могут пойти вниз. То, что мы видим сейчас, — это не параллельный импорт как таковой, а просто отдельные инициативы серых дилеров или частных лиц. Сейчас и трехлетние машины везут, и от трех до пяти лет. Получается дорого, но дешевле, чем покупать здесь, — заключил автоэксперт.