Шины, свечи и тормозные колодки: как обстоит ситуация на рынке автозапчастей в России

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Автомобильные запчасти дорожают, однако дефицита в большинстве случаев не наблюдается. Пока антикризисные инструменты работают не в полную силу и нет гарантии, что дефицита удастся избежать по всем позициям. Автовладельцам имеет смысл заранее вложиться в ремонт своих машин. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал автоэксперт Петр Баканов.

Автомобильные шины

Эксперт рассказал, что рынок автомобильных шин в России сильно меняется. Китайские бренды приходят на смену крупным игрокам, ушедшим из РФ.

— Мы все слышали, что и Michelin уходит, и Nokian, и Bridgestone приостановили работу. Это все плохо, потому что бренды были проверенные, с большой экспертной базой и компетенциями. На их место в лучшем случае приходят китайские ноунейм-бренды. Мы не знаем, какой у них состав резиновой смеси, адаптирован ли он под наши климатические условия, когда и летом может быть плюс 30, и зимой минус 30, чего в Китае, например, нет, — заметил специалист.

Рынок становится беден на бренды, достать хорошую резину становится сложно, но пока она есть в наличии, подчеркнул Баканов. При этом ценник на шины вырос: например, «переобуть» внедорожник уже становится накладно.

— С шинами ситуация плохая в том плане, что все резко подорожало. Если для легковушек в сегментах до посадочного диаметра 16–17 дюймов все хорошо, то дальше ценник растет быстро. Плюс растут ценники на внедорожники. До 13–15 тысяч за одну покрышку продаются только китайские ноунейм-бренды, совершенно незнакомые или малознакомые узкой категории потребителей. Может быть, шины и неплохие, но о них нет никакой информации, кроме как внутри Китая. Они сейчас активно занимают сегмент, потому что больше покрышек нет. Цена более-менее приличных брендов начинается с 13–15 тысяч и выше. Сейчас я не удивлюсь, если стоимость «переобувки» пикапа или внедорожника с типоразмером колес 17–18 дюймов на какую-то приличную резину будет порядка 80 тысяч рублей и выше, — объяснил Баканов.

Масла и тормозные колодки

Масла для двигателей также подорожали, однако дефицита не наблюдается. Среди распространенных линеек есть большой выбор, полки в магазинах заполнены достаточно, сообщил автоэксперт.

Он также отметил, что в большинстве случаев нет проблем и с тормозными колодками.

— С тормозными колодками пока сложностей нет. Возможно, проблемы будут у людей, которые не удовлетворены эффективностью в заводском исполнении и ищут какие-то комплекты для тюнинга. Здесь, поскольку это единичный товар, могут быть сложности, но для рядового покупателя я проблем не вижу, — говорит Баканов. — Или если говорить о тормозных дисках на скоростную машину, под 21–22-й диаметр колес: здесь тоже возможны трудности. И то производители неоригинала быстро занимают эти ниши. Просто неоригинал чем плох: мы не знаем его параметров, нет понятной апробации. Возможно, эти диски будут не так эффективны, как заводские.

«Дворники» и свечи

Стеклоочистители на рынке по-прежнему представлены в большом количестве, заметил специалист. Достаточно зайти даже не в магазин автозапчастей, а в крупный продуктовый или хозяйственный гипермаркет — и там всегда получится найти большинство самых популярных размеров «дворников», подчеркнул эксперт.

Свечи зажигания в России также подорожали, однако они есть в наличии, пояснил специалист. Этот расходник крайне дорогой на некоторых авто:

— Со свечами зажигания все нормально, кроме роста цен. Рынок неоригинала и крупных поставщиков сильно развит. Но на праворульные машины (на ряд моторов) свечки могут стоить бешеных денег, потому что у них свой типоразмер. Я говорю в первую очередь про кей-кары — японские городские микролитражные автомобили с моторами до 660 «кубиков». Эти машинки очень популярны, и на них сами свечи зажигания неоправданно дорогие. Комплект свечей может запросто выйти в 10 тысяч рублей.

По словам Баканова, проблемы с наличием расходников наблюдаются в сегменте дорогих машин: например, у Bentley, Rolls-Royce или модификаций немецких авто с большими двигателями, которые не так популярны. Также возможны проблемы с современными моделями, которые только что вышли на рынок, а производители-неоригиналы еще не освоили массовый выпуск комплектующих. Например, для нового Land Rover Defender.

Параллельный импорт

Развитие параллельного импорта способно помочь обеспечить наличие оригинальных запчастей, однако будет влиять на цену, заметил Баканов.

— Что дальше будет — вопрос. Я не думаю, что с развитием параллельного импорта полки опустеют, но отчетливо вижу, что ценник будет расти. Конечно, говорить про параллельный импорт пока рановато, но что-то уже доставляют, проблем как таковых нет. Опять же, компании завозят многие запчасти под заказ, для каких-то позиций может быть 40–50 дней ожидания. Если вам что-то нужно уникальное, вы просто переплатите втридорога и будете долго ждать. Конечно, если машина — ваш инструмент и вам на ней нужно регулярно ездить, потому что вы живете за городом, это создает неудобства. Но я не вижу, чтобы машины встали на прикол, — рассказал эксперт.

Как отметил специалист, к осени–зиме складские запасы запчастей в РФ будут истощаться. При этом нужно время, чтобы в полную силу заработали механизмы вроде параллельного импорта.

Рекомендации специалиста

Автомобилистам имеет смысл уже сейчас задуматься о состоянии машины, уверен Баканов.

— Нужно рационально мыслить по поводу эксплуатации автомобиля. Лучше отказаться от приобретения либо дальнейшей эксплуатации дорогих машин и выбрать более распространенные аналоги. Особенно это касается тех, кто сейчас стоит перед вопросом покупки или смены машины. Брать нужно что-то менее дорогое и массовое, на что будут запчасти: это позволит продержаться в ближайшие годы. Кроме того, сейчас лучше по максимуму вложиться в обслуживание машины, чтобы не столкнуться с катастрофичными ремонтами (капитальный ремонт двигателя, коробки передач и так далее). Пока мы больше ничего сделать не можем — бизнес зависит от импорта. Тут ничего нельзя в одночасье развернуть, — отметил собеседник «ВМ».

Помочь обеспечить рынок запчастями могло бы снижение пошлин на ввоз иномарок, уверен Баканов: благодаря этому в Россию попали бы автомобили-доноры. Это поддержало бы автопарк в свежем состоянии и повысило безопасность на дорогах, заключил специалист.