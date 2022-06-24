Техосмотр в 2022 году: для кого он обязателен и что важно знать

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В России обязательное прохождение технического осмотра (ТО) стало добровольным еще в декабре прошлого года. Однако в отдельных случаях посещать станции ТО некоторым водителям все же придется. «Вечерняя Москва» узнала, когда данная процедура обязательна и кому ее нужно проходить.

По словам автоэксперта и телеведущего Вячеслава Субботина, обязательный технический осмотр сохранился для владельцев новых авто:

— При купле-продаже авто проходить процедуру придется обязательно. При перерегистрации транспортного средства техосмотр тоже нужен. Специалисты сверяют не только номера машины, но и в целом испытывают ее на исправность.

Посещать пункты техосмотра в обязательном порядке придется транспорту, имеющему коммерческий статус:

— Это прежде всего касается предприятий, которые занимаются перевозками и поставками. То есть их основной заработок связан с транспортом. Для всего автопарка таких компаний ТО непременно нужно проходить.

Прохождение техосмотра раз в два года обязательно для транспортных средств, возраст которых составляет четыре года и более.

Кроме того, независимо от года выпуска, проходить ежегодный технический осмотр и получать диагностические карты закон обязывает владельцев автомобилей такси, автобусов, учебных машин, спецтранспорта, грузовых авто, имеющих сиденья для перевозки более восьми человек и грузоподъемность свыше 3,5 тонны.

При внедрении технических изменений в ваше транспортное средство также предусмотрена процедура ТО.

— Дополню, что как только ты меняешь что-то в технической части своего авто, то обязан не только пройти осмотр, но и внести изменения в технический паспорт транспорта, — говорит собеседник «ВМ». — Для этого нужно сначала получить заявление в ГИБДД, потом сотрудники направляют его в сертифицированную организацию. Там указывают, что все видоизменения соответствуют требованиям безопасности. Потом вы поучаете соответствующую справку и направляетесь с ней в ГИБДД, где уже вносят подробно все, что было изменено в вашем авто: замена багажника, двигателя, снабжение газобаллонной аппаратурой или прицепным устройством.

Направить на технический осмотр машину может и сотрудник Госавтоинспекции, если заметит какую-то неисправность в вашем «железном коне», что может стать угрозой безопасности как для вас, так и для других участников дорожного движения, заключил Субботин.