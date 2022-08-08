Долги россиян за ЖКУ достигли 804,5 миллиарда рублей в первом квартале 2022 года

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Долги россиян за жилищно-коммунальные услуги выросли на 7,6 процента и превысили отметку 804,5 миллиарда рублей по итогам первого квартала этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата в понедельник, 8 августа.

Отмечается, что в прошлом году показатель, наоборот, показывал уменьшение. Тогда задолженности граждан перед управляющими компаниями снизились примерно на шесть процентов по сравнению с 2020 годом.

По словам эксперта тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павла Склянчука, рост долгов в этом году связан с кризисом. В стране наблюдается подорожание товаров и услуг, однако индексация зарплат не проводится.

Директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая отметила, что ежегодное повышение тарифов за коммуналку не учитывает динамику доходов населения. Зачастую малоимущие семьи не располагают средствами, чтобы оплатить ЖКУ по новому тарифу, передают «Известия».

Управляющий юридической компанией «Спецюст» Александр Целых рассказал «Вечерней Москве», что во многих случаях должники имеют право защитить от списания кредиторами сумму, равную прожиточному минимуму. Как отметил эксперт, право сохранять прожиточный минимум появилось у должников недавно.