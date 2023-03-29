Москва готовит набережные для запуска речной навигации

Студенты Московской государственной академии водного транспорта Ирина Дударева (слева) и Надежда Семченкова в день открытия сезона навигации / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве 1 апреля стартует месячник по благоустройству. «Вечерняя Москва» узнала, как столица готовится к теплу.

Наводим порядки

Каждый год 1 апреля в Москве начинается месячник по благоустройству — масштабный комплекс работ по наведению чистоты и блеска в городе после зимы.

— В рамках месячника запланированы работы по очистке памятников, которых в столице насчитывается более 1,1 тысячи. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре. Каждый объект промывают по специальной технологии, — рассказал Петр Бирюков.

Также в рамках месячника отмоют фасады зданий, покрасят ограждения, отремонтируют детские площадки, обновят лавочки во дворах.

Веранды выстроились в ряд

Сезон работы летних кафе стартует в Москве 1 апреля, но монтировать веранды владельцы предприятий общепита начали уже с 15 марта. При установке веранд владельцы кафе должны позаботиться о том, чтобы пешеходам было комфортно.

— Веранды не должны мешать движению пешеходов по тротуару и препятствовать доступу к общественному транспорту. Так, например, конструкции должны располагаться на расстоянии не менее 25 метров от входа в метро, не менее пяти метров от подземного перехода и не менее 10 метров от остановок, — отметил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Иван Бобров.

Цветет и пахнет

Весной и летом улицы, площади и парки столицы украсят более 56 миллионов цветов. Готовить рассаду в теплицах начали еще зимой. К майским праздникам на городских клумбах распустятся около 15 миллионов тюльпанов, которые посадили прошлой осенью. Самые масштабные клумбы организуют на Манежной площади, в сквере у Большого театра, на Поклонной горе и Новом Арбате.

Корабли, ваш выход

Столичные набережные готовят к теплому сезону и открытию навигации.

— Всего приведем в порядок 78 набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую и Пречистенскую, набережную Северного речного вокзала, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фонтан, настал твой час

Столичные фонтаны также готовят к открытию нового сезона.

— Всего их сегодня в столице насчитывается свыше 600. Есть традиционные, «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические, — рассказал Петр Бирюков.

Сезон фонтанов стартует уже в конце апреля. Первый этап профилактики начинается еще осенью. Специалисты диагностируют и при необходимости ремонтируют технические элементы. Перед открытием сезона промывают чаши, регулируют форсунки и подсветку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, министр правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг:

— В настоящее время городская схема насчитывает 3328 летних кафе. Для рестораторов предусмотрены два формата летних веранд — стандартный и индивидуальный проекты. Сейчас в городе зарегистрировано более 70 оригинальных площадок.

ЦИФРА

170 единиц техники и более 500 человек приняли участие в противопаводковых учениях в Москве.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

24 апреля откроется сезон летней пассажирской навигации на Москве-реке. А вот коммунальный флот дежурил и зимой. В распоряжении «Мосводостока» есть два ледокола, которые при необходимости могут проложить путь для других технических судов.