В столичном районе Останкино прошел молодежный форум «Старт в ИТ»

Столичная студентка Марьям Хатуева на форуме «Старт в ИТ». Девушка изучает информационные технологии и с большим удовольствием посещает подобные мероприятия, считая, что они помогают обзавестись не только передовыми знаниями, но и полезными связями / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В воскресенье, 2 апреля, в Останкинском районе завершился двухдневный молодежный форум «Старт в ИТ». Мероприятие для будущих разработчиков собрало более ста москвичей.

«Старт в ИТ» — это форум, направленный на то, чтобы помочь студентам реализоваться в сфере информационных технологий. Его организатором выступил проект «ВРаботе» офиса «Молодежь Москвы» столичного Комитета общественных связей и молодежной политики. Участники форума получили возможность познакомиться со специальностями, существующими в сфере информационных технологий, и принять участие в образовательных мастер-классах, пообщаться со специалистами ИТ-индустрии. В первый день мероприятия форума проходили офлайн на базе павильона «Умный город» на ВДНХ.

По словам вице-президента одной из крупных столичных рекрутинговых компаний Амира Саракова, такие мероприятия отлично помогают подготовить будущие кадры.

— Мы хотим помочь ребятам определиться с будущей профессией и вырастить высококвалифицированных специалистов в этой востребованной сфере. Наша команда на форуме рассказывает о тонкостях основных направлений в сфере ИТ — это и разработка, и маркетинг, и управление персоналом, и создание продуктов. Также мы консультируем, как правильно переквалифицироваться, куда пойти за знаниями в профессии, если человек, предположим, уже потратил время на обучение в гуманитарной сфере, — рассказал Сараков.

На форуме желающие могли не просто ознакомиться с теорией, но и перейти к практике. Например, научиться разрабатывать интересные цифровые продукты, которые помогли бы сделать библиотеку в отдаленном районе еще более популярной.

Эта задача понравилась студентке второго курса РУДН Марьям Хатуевой, которая присматривается к новой сфере деятельности.

— Меня очень давно интересовали ИТ-технологии. Конечно, я учусь на другом направлении — гуманитарном, но уверена, что такие знания никогда не будут лишними. Мне этот форум помог увидеть новые перспективы развития для себя, — отметила она.

Кстати, в ближайшее время Марьям планирует записаться на специальные курсы, а также рассматривает в качестве возможной будущей специальности маркетинг в сфере информационных технологий. Девушке помогли разобраться с интересующей ее отраслью спикеры форума.

— Наш проект предлагает ребятам развитие в самых разных направлениях — от творчества до предпринимательства. Для тех, кто проявит себя на форуме более активно, мы предоставляем возможность получить стажировку в одной из крупных отечественных компаний, — сообщила руководитель проекта «ВРаботе» Маргарита Евсюкова.

Так, во время чемпионата, который также прошел в рамках форума, участники рассмотрели десять уже существующих и успешных проектов. А на второй день им предлагалось погрузиться в метавселенную Spatial, чтобы прослушать несколько лекций, создать свой уникальный цифровой аватар для использования на различных сервисах.

— Мы пришли на форум вместе с моим другом. Рады, что сейчас есть возможность не бояться пойти по другому направлению. Мы учимся на биологов, но со школы интересуемся созданием различных программ. Здесь нам рассказали, какие курсы стоит пройти, и дали возможность попрактиковаться, — рассказал студент Игорь Шмыков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Маргарита Савикина, руководитель проектного офиса «Молодежь Москвы»:

— Это мероприятие мы проводим впервые, однако, судя по количеству поданных заявок, оно находит огромный отклик у нашей молодежи. Мы решили расширить и список специальностей, о которых рассказали спикеры форума, чтобы дать возможность каждому найти и реализовать себя. Программу мы составляли вместе с ребятами из «ВРаботе», которые знают все о современных тенденциях в каждой из представленных профессий.