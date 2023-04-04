Школьные дворы ждет масштабное преображение: как благоустроят районы Метрогородок и Ивановское

Как изменятся территории учебных заведений в районе Метрогородок / Фото: Stroi.mos.ru

Москва, Восточный административный округ, район Метрогородок Карта всех событий

В конце марта в префектуре Восточного округа столицы рассказали о благоустройстве двух районов — Метрогородок и Ивановское. Акцент сделают на обустройстве школьных дворов.

В предстоящем сезоне на востоке столицы планируют благоустроить территории десяти образовательных учреждений. Основная задача — создать современные и комфортные пространства как для детей, так и для взрослых.

Как сообщили в префектуре округа, в ходе благоустройства обновят существующие дорожки и при необходимости проложат новые, обустроят современные детские площадки, приведут в порядок зоны для занятий спортом.

Кроме того, в планах на предстоящий сезон — создать места отдыха и зоны ожидания.

— Для комфортных и безопасных прогулок по вечерам смонтируют новые системы освещения и видеонаблюдения, — отчитались в префектуре Восточного административного округа.

Там же добавили, что самый крупный объект благоустройства в Восточном округе — территория у колледжа № 23 на улице Молостовых в районе Ивановское.

— Около корпуса образовательного учреждения есть небольшой стадион. После реконструкции он станет центром спортивной жизни района. На стадионе появится новое поле для игры в футбол, рядом установят небольшие трибуны, а по периметру проложат беговую дорожку, — рассказал префект Восточного административного округа Николай Алешин.

Помимо этого, на отдельной площадке установят современные уличные тренажеры, турники и брусья. Также здесь обустроят памп-трек — специальную велосипедную трассу, площадку для стритбола — разновидности уличного баскетбола.

Организуют здесь и место для игры в бочче. Этот вид спортивного досуга становится все популярнее как семейный досуг. При игре в бочче важна не столько физическая выносливость, сколько ловкость и умение мыслить логически.

Играют в эту игру обтянутыми кожей мячами, похожими на теннисные. Мяч можно толкать битой или рукой, а также направлять по специальному желобу. Если говорить о правилах игры, то бочче в чем-то схоже с боулингом или керлингом. Чтобы сделать удар как можно более результативным, перед тем как нанести его, игрок должен хорошенько поразмыслить и прицелиться. Чаще всего играют в бочче команды. Так что площадка обещает быть востребованной у семей и москвичей старшего поколения, настроенных на физическую активность.

Кроме того, рядом с колледжем в районе Ивановское появится большая игровая зона с горками, каруселями, качелями, стенкой для рисования и тренажерами для развития мелкой моторики.

— А в другом районе на востоке столицы — Метрогородке — новый облик получит территория у корпуса школы № 1795 на Открытом шоссе, — заявили в префектуре Восточного административного округа. — Здесь обустроят несколько игровых площадок — как для первоклашек, так и для детей постарше. Для занятий спортом у школы обустроят отдельные площадки: футбольную, волейбольную и баскетбольную.

Также планируется оборудовать детскую полосу препятствий, установить столы для игры в пинг-понг и рычажные тренажеры — такие же, как в некоторых современных фитнес-центрах.

— На территориях школ смогут заниматься не только учащиеся, но и местные жители. Работы пройдут в период летних каникул, чтобы не мешать процессу обучения, — пообещали в префектуре.

В предыдущие два года в округе создали спортивные и детские площадки, обустроили удобные пешеходные и велосипедные маршруты, привели в порядок местный пруд.

СПРАВКА

Благоустройство в Восточном административном округе столицы запланировано по разным адресам. Так, работы пройдут у детских садов на улицах: Краснобогатырская, 9 Мая, Суздальская, у колледжа индустрии гостеприимства и менеджмента № 23, у школ, расположенных на шоссе Энтузиастов, Открытом и Щелковском шоссе, на Зеленом проспекте и Измайловском бульваре.