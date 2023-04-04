Столичные психологи рассказали, как с пользой проводить время в интернете

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Всемирная сеть давно стала неотъемлемой частью нашей жизни. В работе и обучении интернет практически идеальный помощник. Но чрезмерное увлечение виртуальным миром способно создавать помехи. О том, какие возможности интернета помогут раскрыть свои таланты и стать счастливее, рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

Не секрет, что для человека важно выражать свои чувства и эмоции, делиться ими с теми, кто разделяет его ценности и убеждения. Сегодня различные интернет-платформы предоставляют отличную возможность раскрыть себя и найти единомышленников — ведение интернет-дневника или телеграм-канала может стать прекрасным увлечением и по-настоящему творческим процессом.

— Писательство — это пример лишь одного хобби, которое можно приобрести, благодаря интернету. Кому-то больше нравится фотография. Для интересных снимков не обязательны путешествия или профессиональная техника. Как и в других видах творчества, главное — фантазия, вдохновение, эмоции. Не важно, будет ли это рукоделие, кулинария, фитнес, садоводство, дизайн или общение с братьями нашими меньшими — обретение какого бы то ни было любимого занятия и единомышленников меняет нашу жизнь к лучшему, — отметила специалист.

Больше, чем хобби

Порой хобби может кардинально изменить судьбу человека и стать делом его жизни. Оригинальные рисунки дают начало профессии иллюстратора или художника, короткие заметки — карьере журналиста или писателя. Чем оригинальнее ваши идеи и качественнее их воплощение, тем больше людей о вас узнают. Если то, что вы создаете, день за днем привлекает всё больше подписчиков-поклонников, скорее всего, у вас получилось найти себя, раскрыть свой талант.

От «Майнкрафта» к Майн Риду

Время, проведенное за виртуальными играми или в соцсетях, вряд ли можно считать хорошим отдыхом. На самом деле, многие из нас любят на досуге читать книги, только объем литературы в наши дни настолько велик, что трудно понять, чему отдать предпочтение. Сделать выбор помогут интернет-обзоры пользователей. Студенты и домохозяйки, библиотекари и литераторы, издательства и, конечно же, просто любящие читать люди расскажут о новинках книжного рынка, поделятся кратким содержанием прочитанного и своими впечатлениями.

Бюро добрых дел

— Говоря о личностном развитии человека, стоит упомянуть о важности изменения к лучшему и того, что его окружает. Благотворительность и волонтерство поддерживают самое главное в нас самих: сострадание, милосердие, любовь к ближнему, неравнодушие к чужому горю, судьбе животных и к окружающей среде, умение ценить жизнь и радоваться каждому дню. Эти ощущения создают гармонию в человеческой душе и благополучие в мире, — добавила Екатерина Игонина.

Можно принимать участие в различных акциях по уборке мусора, высадке саженцев или очистке водоемов. Заповедники, приюты и питомники для животных также остро нуждаются в волонтерах: о том, что актуально в данный момент, можно узнать в новостях соответствующих сообществ. Делать добро, имея мобильный интернет, стало гораздо проще и быстрее.

Все хорошо в меру

Несмотря на неоспоримую пользу интернета, главное не переборщить со временем, проведенным у компьютера. Особенно этот вопрос волнует родителей подростков, у которых интернет-зависимость развивается крайне быстро. Научиться эффективно и с пользой проводить время в интернете московских ребят научат в столичных семейных центрах. Здесь для них работают клубы, где можно познакомиться со сферой ИТ, робототехники. Есть направление, где помогут изучить профессию «СММ-мастер» и клуб блогеров. Также семейные центры проводят занятия по кибербезопасности.

Если же виртуальный мир вытеснил жизнь реальную, и нет сил справиться с ситуацией, за поддержкой можно обратиться к специалистам.

Бесплатную психологическую консультацию и сопровождение можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические вебинары. Например, 6 апреля в 12:00 состоится онлайн-мероприятие «Родители и дети. Способы эффективного общение с детьми». На встрече психолог расскажет о потребностях ребенка в общении со взрослым, объяснит, что такое границы в отношениях, как и зачем их устанавливать, а также даст рекомендации, как проводить время с детьми с пользой для отношений. Участие бесплатно, необходима регистрация.

СПРАВОЧНО

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня и проконсультируют.