Столичные психологи помогут подросткам настроиться на успешную сдачу экзаменов

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Приближается пора сдачи школьных экзаменов. Как поддержать своего ребенка в этот непростой период, рассказывают специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Барышева и психолог семейного центра «Доверие» Ирина Костина.

В период подготовки к экзаменам многие школьники и их родители испытывают чувство тревоги. Как раз оно помогает человеку в ситуациях, для преодоления которых важна мобилизация внутренних и внешних ресурсов. Но чрезмерно высокий уровень переживаний способен буквально выбить человека из колеи.

В семейный центр обратилась Кристина, мама 16-летней Насти. Девушке предстояло сдать экзамены, но неожиданно для родителей у дочери пропало желание учиться, посещать дополнительные занятия и репетиторов. Родители обеспокоились состоянием своего ребенка, особенно, когда школьница стала говорить, что не сможет получить хорошие оценки.

— Дочь каждый день ходит в школу, не прогуливает, посещает все уроки, но оценки становятся хуже. Чем ближе экзамен, тем сильнее у нее опускаются руки. Кажется, будто Настю подменили, и мы с мужем не понимаем, что делать, — делится Кристина.

На контакт с психологом девушка пошла не сразу, потребовалось несколько встреч, чтобы наладить доверительные отношения. Спустя время Настя смогла поделиться со специалистом своими переживаниями. Выяснилось, что школьница испытывает неуверенность в своих знаниях, прокручивает в голове сценарии неудачной сдачи экзаменов. Появился страх, мешающий усваивать новую информацию.

Родителям Насти дали практические рекомендации, рассказали, как выразить поддержку ребенку в непростой ситуации, укрепить его веру в себя. Девушке же посоветовали посетить занятия подросткового клуба. Там она приняла участие в психологическом тренинге, где ей помогли снизить уровень тревожности перед экзаменами. Настю и других участников научили успокаивающим техникам и упражнениям на повышение самооценки. Вскоре школьница смогла поверить в свои силы и улучшить успеваемость.

— Когда Настя справилась со своими страхами и напряжением, ей стало проще не только учиться, но и общаться с близкими. Дружеская забота сверстников и понимание взрослых важны для подростков, особенно, когда речь идет о преодолении первых серьезных испытаний, — отмечает Ирина Костина.

Чтобы школьник чувствовал уверенность перед экзаменом, необходим позитивный настрой, вера в свои силы и поддержка близких. Кроме того, большую роль играет соблюдение режима дня.

— Один из показателей психологической готовности ученика к успешной сдаче экзамена — относительно низкий уровень тревожности. Ребята, которые понимают, что имеют необходимые умения, знания и навыки, переживают меньше. Достигнуть уверенности в себе во время проверочной работы можно следующим образом: начать прохождение теста с менее трудных задач. Первые полученные ответы вызовут мотивацию двигаться дальше и облегчат выполнение оставшихся заданий, — рекомендует психолог.

В экзаменационный период рекомендуется сохранять привычный образ жизни и не допускать эмоциональных перегрузок. После путешествия, праздника или покупки чего-то значимого человеку требуется время на восстановление: за вспышкой большой радости часто наступают усталость или утомление.

Быть в гармонии с собой и справляться с возрастающим волнением ребенку помогут полноценный сон, здоровое и сбалансированное питание, прогулки на природе, общение с животными, массаж, музыка.

— Родитель должен проявить внимательность к состоянию ребенка. Чтобы преодолеть непростой период, детям важно чувствовать опору. В таком случае необходим открытый и уравновешенный диалог со взрослыми, — обратила внимание Екатерина Барышева.

СПРАВОЧНО

Для поддержки московских семей работают 22 городских организаций помощи родителям с детьми: 19 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

Чтобы попасть на консультацию к специалистам, нужно записаться по телефону или обратиться в ближайший семейный центр. Все контакты и информацию об услугах можно найти на портале «Мой семейный центр». Там также можно оставить свое обращение в разделе онлайн-консультаций. Специалисты ответят в течение одного рабочего дня и проконсультируют.

Бесплатную психологическую консультацию и сопровождение можно получить в Московской службе психологической помощи. Единый справочный телефон: (499) 173-09-09. Также круглосуточно доступен телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и 8 (495) 051 (для мобильного). Работает чат психологической поддержки и форум.

Кроме того, на постоянной основе проходят тематические вебинары. Например, 6 апреля в 15:00 состоится онлайн-мероприятие «Как перестать раздражаться на ребенка». Почему родители испытывают раздражение в общении с детьми? Могут ли другие люди или события стать причиной нашего раздражения и злости? Как регулировать раздражение при помощи физиологии тела? Ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с раздражением, вы получите на встрече с психологом.