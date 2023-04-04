Кошки, акулы и мыши: дизайнеры нашли в схеме подземки силуэты животных

Дизайнеры нашли на схеме силуэты жи- вотных / Фото: logomachine.ru

В понедельник, 3 апреля, в сети появились изображения линий метро в виде животных. Так подземку увидели ее пассажиры.

Столичное метро и схема расположения ее станций частенько рассматриваются как настоящие артобъекты. Так, дизайнеры из Санкт-Петербурга увидели в линиях подземки Москвы очертания кошки, мыши, акулы, собаки, рыбы, оленя и птицы. Достаточно было выделить некоторые участки радиальных и Кольцевой линий, чтобы из отрезков маршрутов сложился простой графический образ.

Намного дальше решил пойти художник Алексей Соболевский. Каждой линии московской подземки он придал не только образ, но и определенный характер. К примеру, достаточно новая, но за прошедшие годы ставшая привычной для городской транспортной системы Некрасовская линия в фантазиях художника предстала как юная девушка в розовом, которая словно потягивается. В женских образах предстали 11 линий метро. Сокольническая — это девушка в красном комбинезоне, которая пытается достать яблоко. Игривая Калужско-Рижская перевернулась вниз головой на качелях и свесила вниз рыжую косу, Таганско-Краснопресненская в фиолетовом вечернем платье, словно позирующая для фотографа модель. Кольцевая — парящая над городом женщинамиф с огромными крыльями. А Арбатско-Покровскую играют сразу две девушки: они тянутся друг к другу руками в невидимом полете.

— Москва — яркий город, а метрополитен — его визитная карточка, — уверен Алексей Соболевский.

Если же вы являетесь поклонниками классического искусства, то московскую подземку можно рассмотреть не только на графических зарисовках современных дизайнеров. Познакомившись поближе с подземными мозаиками, панно и скульптурами, легко убедиться, что столичный метрополитен сам по себе — настоящее произведение искусства. Например, на станции «Комсомольская» впервые в истории отечественной подземки использовали технику майоликового панно. На нем художник Евгений Лансере изобразил сцену работы метростроевцев. А на «Маяковской» один из известнейших соцреалистов Александр Дейнека создал цикл мозаичных панно по мотивам произведений Владимира Маяковского.

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

— Подземка вдохновляла и продолжает вдохновлять художников самых разных направлений и течений в классическом и современном искусстве, — отмечает историк Ирина Мищенко. — «Белорусская», «Чеховская», «Автозаводская», «Новокузнецкая», «Киевская»и многие другие украшены витражами, мозаиками и панно. Они как визитная карточка каждой станции — видишь ее и тут же понимаешь, о какой конкретно точке в метро идет речь.

КСТАТИ

Первая официальная схема метро датируется маем 1935 года. Как раз в это время и открыли подземку.

Знаете ли вы, что

Первым силуэты зверей на карте метрополитена нашел британский художник Пол Мидлвик еще в 1988 году. В качестве холста тогда он решил использовать схему лондонской подземки.

ЦИФРА

48 станций метро в Москве признаны объектами культурного наследия. Еще 40 — памятники архитектуры.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

У «Тройки» — юбилей. Сергей Собянин напомнил, что впервые транспортная карта такого типа появилась в столице 10 лет назад. За эти годы она стала незаменимой для москвичей и жителей более чем 25 регионов России, была признана самой умной билетной системой в мире.