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Москвичей приглашают на Фестиваль школьных и дворовых видов спорта

Павел Гриднев
Город
Москвичей приглашают на Фестиваль школьных и дворовых видов спорта
Фото: Вечерняя Москва
улица Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 24 Карта всех событий

Атлетов ждут соревнования по баскетболу, аэробике, настольному теннису и другим видам спорта.

В спортивном центре «Территория мяча» 9 апреля пройдет Московский фестиваль школьных и дворовых видов спорта. Его организовал Московский центр «Патриот.Спорт» столичного Департамента образования и науки совместно с Всероссийской федерацией школьного спорта.

Сборные школьных спортивных клубов и дворовые команды Москвы будут соревноваться в волейболе, баскетболе 3х3, бадминтоне и настольном теннисе. Также зрители увидят выступления команд в соревнованиях по фитнес-аэробике, где участники проявят таланты в аэробике, степ-аэробике и хип-хопе.

В фестивале сыграют больше 70 команд — дети и подростки в возрасте от 7 до 18 лет. В соревнованиях по бадминтону, фитнес-аэробике и волейболу будут участвовать смешанные команды юношей и девушек. В баскетболе 3х3 и настольном теннисе девушки и юноши будут состязаться отдельно.

Для гостей фестиваля организуют киберспортивные активности. Они смогут поучаствовать в танцевальном и спортивном симуляторах и ритмической VR-игре Beat Saber.

Фестиваль пройдет с 09:00 до 18:00 по адресу: улица Шарикоподшипниковская, дом 13, строение 24. Для входа на территорию нужно получить QR-код на сайте «Территории мяча».

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