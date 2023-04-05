Держим марку: в Москве стартовала выставка-конференция ParkSeason Expo-2023

Участница Международной выставки Анна Прохорова показывает детское оборудование, которое называется «Пересыпка». Оно сделано из сибирской лиственницы — представителя хвойных пород, чья твердая древесина отличается очень высокой прочностью / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В среду, 5 апреля, в столице началась III Международная выставка-конференция ParkSeason Expo-2023. Эксперты рассказали «Вечерней Москве» о трендах проектирования земельных участков.

Участница мероприятия Анна Прохорова представляет компанию по производству детского оборудования. Набрав в ладони песок, девушка ссыпает его в деревянный желоб, который под тяжестью наклоняется в сторону металлического сита. Качая конструкцию из стороны в сторону, Анна аккуратно просеивает желто-серые песчинки, оставляя на поверхности лишь камни и сухую траву. Это приспособление называется «Пересыпка».

— Это уменьшенная копия настоящей строительной системы, в которой можно пересыпать материалы, измельчать их, создавая из песка плотную основу для рисования. А еще приспособление поможет находить спрятанные внутри песка «сокровища», — рассказывает Анна Прохорова. — Мы изготавливаем наше оборудование из сибирской лиственницы, обрабатываем ее специальным воском только в местах спила. Это натуральный довольно прочный материал, а значит, оборудование будет долго сохранять форму. А еще такой способ обработки дает выделить выразительную текстуру дерева.

На площадке компании в «Экспоцентре» представлено и другое оборудование из натурального материала: несколько качалок-лошадок и вращающаяся тарелка.

— Наши игровые решения можно встретить во дворах столичных новостроек, в парках Горького и Мещерском, — говорит Анна.

Еще один участник выставки — Егор Токарев. Он представил организацию по производству малых архитектурных форм из дерева. В качестве материала специалисты компании тоже используют лиственницу. Однако особый акцент, поясняет эксперт, они ставят на экодизайне.

— Деревянные элементы, которые мы используем в наших проектах, стараемся сохранить в максимально естественном виде, учитывая их неровность и текстуру, — рассказывает Егор Токарев. — Экодизайн — один из главных трендов архитектуры городской среды. Горожане тянутся к нему, потому что устали от металла и бетона.

Еще московские организации показали на выставке растения, которые можно использовать для озеленения территорий, экопокрытия, уличные тренажеры, металлические артобъекты и другие архитектурные решения. Основной тренд развития городской среды — экологичность.

— Он выражается не только в использовании натуральных материалов. Производители из Москвы стремятся выращивать растения исключительно своего края. Более того, они стремятся внедрять технологии сбора дождевой воды, что особенно актуально для столицы. У нас она металлизированная, что вредно для растений. Переход на возобновляемые источники энергии тоже во внимании экспертов, — отмечает председатель совета Ассоциации парков России Алексей Ретеюм.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в 2023 году в столице благоустроят 19 общественных пространств, 74 парка и сквера, более 1600 дворов. Более того, в городе приведут в порядок 11 прудов, установят 31 000 опор освещения во дворах, на детских и спортивных площадках, у школ и детсадов. А еще запланировано благоустройство территории Южного речного вокзала и Цветного бульвара.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Цуканов, организатор выставки-конференции:

— Московские парки были и остаются центрами притяжения, а также ориентирами развития для всех регионов нашей страны. Причем некоторые из них, такие как «Зарядье», Парк Горького, ВДНХ, «Сокольники» и «Аптекарский огород», полностью соответствуют уровню лучших мировых парков. Важно, что выставка ParkSeason Expo, на котором присутствуют эксперты из Белоруссии, Ирана, Сирии, Китая и Уганды, уже в третий раз проводится именно в Москве — городе, где впервые началось обновление парковой среды и самого креативного подхода к этому делу.