Печатная сокровищница знаний: о новинках и тенденциях современной литературы

Москвичка Нина Перфильева в образе Маргариты из романа Михаила Булгакова на Международной интеллектуальной книжной ярмарке / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В четверг, 6 апреля, в Гостином Дворе стартовала Международная ярмарка интеллектуальной литературы «non/fiction». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал о новинках и тенденциях отрасли.

В павильоне выставочного центра столицы сотни людей переходят от одной книжной стойки к другой. На полках стендов — разнообразие различных изданий, гости мероприятия охотно шелестят страницами как детских книжек с яркими иллюстрациями, так и исторической литературы. Особо искушенных посетителей привлекают шкафчики с отреставрированными книгами XIX века, однако неизменно много людей с интересом берут очередное произведение русской классики — «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова. Этот роман так понравился москвичке Нине Перфильевой, что она решила прийти на выставку в образе главной героини. Даже взяла с собой букет желтых цветов.

— Произведение о нечистой силе в Москве середины 1930-х годов стало моим любимым еще со школьной скамьи, — рассказывает Перфильева. — Поэтому я решила прийти на выставку в образе Маргариты и напомнить всем, что классика не теряет актуальности и в наше время.

Но и современных изданий на выставке немало. Есть даже такие книги, дизайн которых помог создать искусственный интеллект.

— Читателя важно удивлять, поэтому мы решили показать, что книжный рынок тоже применяет современные технологии. Мы создали обложки с помощью искусственного интеллекта для наших самых читаемых книг, — рассказала директор по маркетинговым коммуникациям издательства Ирина Золина. — Чтобы получить рисунок, загрузили в нейросеть ключевую информацию о книгах и их названия.

По словам Золиной, современные книги становятся полноценным интерактивным продуктом.

— Например, в наших книгах, особенно если они связаны с хобби, можно найти QR-коды. Сканируешь — и переходишь на дополнительные бесплатные материалы: видео с мастер-классами, полезные сайты. Теперь вместе с книгой читатель получает еще больше пользы, не тратя времени на поиск нужной информации. Так быстрее и проще учиться новому, — говорит Ирина Золина. — А еще мы стали активно делать тактильные обложки и цветной срез. Такие книги приятно держать в руках.

Также Ирина Золина отметила, что у читателей сейчас особенно популярны книги о рукоделии и подарочные альбомы, а еще издания о хобби и интересах и психологическая литература, которая помогает найти себя.

— Есть еще одна актуальная тенденция. На книжном рынке стало появляться больше графических романов, однако особой популярностью пользуется подростковая литература — ее читает в том числе и взрослая аудитория, — рассказала менеджер по маркетинговым коммуникациям компании по продаже книг Мария Елисеева. — Среди других популярных жанров, показавших самый большой рост с начала года, — историческая проза, художественно-документальная литература и русский фольклор.

Помимо этого, на Международной ярмарке интеллектуальной литературы также пройдут презентации книг, мастер-классы, лекции «Дизайн и современное искусство», «Мифы и сказки как основа культурного кода» и многие другие.

Тем временем оказывает бесценную помощь столичным книгоделам городская Издательская программа. На плановой основе организована целая система поддержки выпуска произведений за счет средств городского бюджета.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Филатов, председатель Союза писателей России:

— Международная ярмарка интеллектуальной литературы помогает собрать лучшие произведения и сориентировать жителей столицы в них. Ведь после распада СССР цензура исчезла, что побудило большое количество читателей начать писать и радовать своих читателей. Отмечу, что в отрасли существуют определенные трудности, но подобные мероприятия с представителями конкретной сферы способствуют обсуждению вопросов и поиску их решений.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Российской книжной палаты, в 2022 году количество книжных изданий в РФ превысило 108 тысяч. Всего их общий тираж составил более 390 тысяч экземпляров, 32 процента из которых вышло в переплете. Помимо этого, самыми популярными стали политическая и социально-экономическая литература с общим тиражом более 39 тысяч и психология со 102 тысячами экземпляров.