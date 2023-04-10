«Танцуй!»: школьников и студентов колледжей приглашают на киберспортивный танцевальный турнир

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Для участия в турнире не обязательно уметь танцевать. Нужно будет лишь повторять движения за актерами на экране монитора.

13 мая в столице пройдет киберспортивный турнир среди учащихся образовательных организаций Москвы, участники которого будут соревноваться на танцевальном симуляторе Just Dance. Мероприятие состоится в столичной «КиберШколе», регистрация на него уже стартовала и продлится до 30 апреля включительно. Турнир организован Московским центром «Патриот.Спорт» столичного Департамента образования и науки.

Соревнование пройдет в очном формате. Принять участие в нем могут все желающие. По словам организаторов, умение танцевать вовсе не обязательно, ведь Just Dance — это игра для одного или нескольких человек, основанная на повторении движений. Она включает коллекцию классических и современных песен с индивидуальной хореографией для каждой из них. Принцип такой: актеры на экране танцуют, а дети повторяют их движения и набирают очки.

Поучаствовать в турнире смогут представители двух возрастных категорий: 10 —13 лет (младший дивизион) и старше 14 лет (старший дивизион). Соревнования пройдут в формате один на один.

Присоединиться к танцевальному турниру и подать заявку можно на сайте Московского центра «Патриот.Спорт».