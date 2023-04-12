В Москве после реконструкции открылся Музей янтаря

Куратор столичного музея янтаря Мария Журавель демонстрирует самоцвет весом почти полтора килограмма. Таких самородков в год находят не более 15–20, и они продаются только через специализированные биржи / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В четверг, 13 апреля, в районе Арбат после реконструкции вновь открывает свои двери Музей янтаря. В среду, 12 апреля, «Вечерняя Москва» побывала там и познакомилась с обновленной экспозицией галереи.

Единственный в столице Музей янтаря располагается на одной из самых старых и знаменитых улиц города — на Арбате, в историческом здании 1903 года постройки (бывший Доходный дом Ечкина). Спускаешься по витой лестнице — и ты в комнатах, заполненных янтарем.

— Мы открылись в 2021 году, проработали полтора года, а потом в здании случился потоп — нас залило. Пришлось делать ремонт. Но мы эту ситуацию повернули себе на пользу и полностью обновили все музейное пространство за счет современных демонстрационных технологий, — рассказывает Мария Журавель, куратор музея, руководитель московского представительства Калининградского янтарного комбината Госкорпорации «Ростех».

По ее словам, помещение музея площадью 150 квадратных метров ранее было заставлено стеллажами с экспонатами, поэтому здесь было достаточно тесно. Теперь же благодаря сложным мультимедийным инсталляциям, которых в музее около двадцати, стало гораздо просторнее.

— Вообще, цель создания этого музея — рассказать людям, что янтарь — это не «тот самый бабушкин камень», а нечто большее. И мы не собираемся ограничиваться обычными экскурсионными программами. В наших планах проведение мастер-классов для людей разного возраста, есть договоренность с Биологическим музеем имени Тимирязева о проведении лекций, собираемся поучаствовать в проекте «Московское долголетие» как одна из экскурсионных площадок, готовимся принимать иностранные делегации — аудиогиды на других языках, включая китайский, у нас уже готовы. Использование интерактивных технологий открыло перед нами новые возможности, — говорит Журавель.

Экспозиция музея весьма познавательная. Здесь подробно и наглядно рассказывается, как появляется янтарь, сколько у него видов, можно увидеть аккуратные круглые кусочки «янтарных капель», которые очень редко встречаются в природе, а также огромные самородки весом более килограмма — они очень ценятся, ведь таких удается найти не более двадцати в год. А на стенде, посвященном добыче этого минерало ида, посетители узнают, по какой причине несколько лет назад практически исчезла такая профессия, как «ловец янтаря», или почему за четки из самоцвета сорта «белая кость» арабские шейхи готовы платить баснословные деньги. А еще здесь научат отличать настоящий янтарь от поддельного.

— Могу только сказать, что, если вам предлагают приобрести инклюз (янтарь с насекомым или кусочком растения. — «ВМ») с жуком, скорпионом или другим насекомым, где оно красиво расправило лапки, — это однозначно подделка. Янтарь — это окаменелая смола древних хвойных деревьев. Если вдруг в эту вязь в доисторические времена попадало какое-то насекомое, то логично предположить, что оно пыталось выбраться. Поэтому идеальной картинки насекомого никогда не получится. Инклюзы редко встречаются в природе, имеют научную ценность и очень востребованы у специалистов и коллекционеров. В нашей экспозиции они тоже представлены, и можно посмотреть, как это все выглядит, — рассказала куратор музея.

Еще одна музейная комната отведена под ювелирные изделия, которые изготовили за последние 70 лет самые разные мастера Калининградского янтарного комбината, кстати, единственного предприятия в стране, которое занимается добычей янтаря.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Баранова, директор по коммуникациям Госкорпорации «Ростех»:

— В ходе обновления залов были учтены все современные технологические тренды. Сегодня экспозиция галереи на 80 процентов оснащена мультимедийными технологиями. В музее обустроено несколько десятков сложных инсталляций и интерактивных зон. Кроме того, модернизация позволила нам переоборудовать выставочное пространство с максимальным удобством для посетителей.