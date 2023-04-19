В Москве открылась городская научно-практическая конференция «Инженеры будущего»

Ученики 11-го класса школы № 2072 Михаил Круглов и Алина Корнеева демонстрируют разработанный ими арктический зонд. Он рассчитан на год автономной работы, в то время как зарубежные аналоги устройства способны передавать данные не более трех месяцев / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В среду, 19 апреля, в университете МЭИ началась Открытая городская научно-практическая конференция «Инженеры будущего». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал об изобретениях юных ученых.

В стенах главного корпуса Национального исследовательского университета МЭИ участники конференции расходятся по аудиториям, где им предстоит продемонстрировать свои проекты. Кто-то из ребят несет созданные своими руками беспилотники, другие — управляемых с пульта строительных роботов и нейробудильники для диагностики задержки в выполнении дыхательных движений во сне. Среди участников оказались ученики школы № 2072 Михаил Круглов и Алина Корнеева. Они разработали арктический зонд. По словам создателей, шарообразный аппарат будет выполнять важную функцию — отслеживать движение льдов, температуру и атмосферное давление на Северном морском пути.

— Наше изобретение передает данные через спутниковую систему на станцию приема в школе. Траектория движения буя определяется по результатам измерений координат встроенным приемником глобальной системы позиционирования, — рассказывает Михаил Круглов. — Зонд сделан из поликарбоната, а внутри находятся датчики. Аппарат рассчитан на год автономной работы. Зарубежные аналоги нашего зонда могут передавать данные только три месяца.

По мнению первого проректора МЭИ Владимира Замолодчикова, ранняя профориентация школьников, происходящая в том числе за счет подобных мероприятий, позволит сформировать крепкий кадровый потенциал страны.

— Эта конференция значима для молодого поколения, которое будет определять будущее России. Благодаря участию в ней талантливая молодежь может лучше узнать профессии, в которые хочет податься в будущем, — рассказал Замолодчиков. — Перед нашей страной сейчас стоит задача — сформировать свой технологический суверенитет. Для этого нужно воспитывать и обучать инженерные кадры.

Владимир Замолодчиков отметил, что экспертами, оценивающими разработки школьников, выступают преподаватели технических вузов и представители российских научных организаций. Всего в конференции принимают участие свыше 5000 школьников более чем из 300 общеобразовательных учреждений Москвы. Они представляют свои проекты в области прикладной физики и химии, машиностроения, транспорта, информационных и 3D-технологий, робототехники.

В Москве также активно развивается научно-техническое образование школьников. Знания и навыки в этой сфере ребята получают в инженерных классах. Выпускники представляют свои проектные и исследовательские работы на городских научно-практических конференциях, погружаются в профессию на экскурсиях по ведущим предприятиям инженерной отрасли.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным правительства Москвы, на развитие столичного образования в 2023 году направят более 521 миллиарда рублей. Расходы на реализацию учебных программ вырастут на 54 миллиарда. Кроме того, на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физике московские ученики завоевали 71 диплом. 11 ребят завоевали первое место, еще 60 стали призерами олимпиады.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сапронова, председатель Комитета по вопросам образования Московской торгово-промышленной палаты:

— Подобные мероприятия позволяют объединить на одной площадке заинтересованных людей. Особого внимания заслуживают профориентационные направления конференции, где школьники могут познакомиться с полным спектром инженерных и ИТ-направлений подготовки, пообщаться с представителями профессий и узнать о возможностях. Важно и то, что участниками могут стать ученики средней школы. Это позволяет формировать высокий уровень мотивации в дальнейшем выборе профессий.