Индивидуальная программа поддержки помогает бездомным людям вернуться к нормальной жизни

Фото: Пресс-служба центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки

Потерять крышу над головой можно по различным причинам и у каждого бездомного человека своя история. Специалисты Центра социальной адаптации им. Е.П. Глинки составляют для подопечных индивидуальные программы по возвращению к нормальной жизни. Для этого сотрудники детально анализируют ситуацию, в которой оказался человек, учитывают особенности здоровья, возможности дальнейшего трудоустройства и стабильного заработка, наличие родственников и многое другое. К решению наиболее острых и сложных вопросов по возвращению подопечного в социум специалисты подходят коллективно.

В центре социальной адаптации все, кто оказался на улице, получают необходимую поддержку, и каждый случай рассматривается индивидуально. Для того, чтобы определить, что именно необходимо сделать и вернуть человека к нормальной жизни, подключаются специалисты по социальной работе, юристы и психологи, работающие с подопечными, заведующие отделениями и директор.

Когда речь идет о зачислении нового подопечного, специалист приемного отделения рассказывает коллегам о его возрасте, состоянии документов, обстоятельствах и причинах, тот оказался на улице. После этого сотрудники коллективно обсуждают и вносят дополнения в индивидуальную программу ресоциализации. Ее ключевыми направлениями являются помощь в поиске работы и дальнейшее жизнеустройство, поиск родственников или оформление в стационарное учреждение социального обслуживания человека, утратившего навыки ухода за собой.

При этом сроки пребывания в центре для каждого подопечного различны и могут быть скорректированы впоследствии.

— Бывали ситуации, когда программа ресоциализации подходила к концу, человек почти находил работу, но в последний момент не проходил собеседование или вместо него брали другого кандидата. В этом случае необходим еще небольшой срок пребывания у нас. Мы всегда встаем на сторону того, кому помогаем, — подчеркивает Гульнора Растегаева, заведующая отделением полустационарного пребывания.

Бывает и так, что подопечный центра хочет работать, но во время медицинской комиссии выявляются заболевания, которые не совместимы с трудовой деятельностью. Тогда программа также корректируется.

— К каждому случаю важен индивидуальный подход. Ведь мы рассматриваем различные жизненные ситуации, и люди по-разному на них реагируют. Кому-то в большей степени нужна поддержка психолога, а кто-то легче переживает неудачи и предпринимает новые попытки, если речь о трудоустройстве, — комментирует психолог Михаил Шеверев.

Подопечные с 1-й и 2-й группой инвалидностью нуждаются в особом внимании и уходе. Им помогают с оформлением пенсии, подготовкой документов и определением в учреждения стационарного социального обслуживания.

Значимость индивидуального подхода к каждому обратившемуся в Центр социальной адаптации им. Е.П. Глинки подчеркивает и Ольга Устимова:

— Невозможно представить, чтобы решение о сроках пребывания, об объеме необходимой помощи принималось иначе. Каждый специалист знает всех подопечных от наличия документов до душевного состояния. Именно оказываемая всесторонняя поддержка на каждом этапе возвращения к нормальной жизни, своевременная корректировка программы ресоциализации, помогают добиться отличных результатов.

Не отворачивайтесь от бездомных людей, ведь причины, по которым они оказались без крыши над головой, могут быть разные. Если вам кажется, что человек попал в трудную ситуацию и нуждается в поддержке, вы можете рассказать ему о центре или позвонить в диспетчерскую службу «Социального патруля» по телефонам: +7 (499) 357-01-80, +7 (903) 720-15-08 или в единую службу помощи 112.