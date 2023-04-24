Удобные парковки, современное освещение: как проходит благоустройство ТПУ «Свиблово»

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Столичные власти анонсировали начало работ возле транспортно-пересадочного узла «Свиблово» на северовостоке города.

В результате благоустройства здесь появится современная пешеходная зона. Как сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, главная задача — сделать удобные подходы и подъезды к метро «Свиблово» и станциям наземного общественного транспорта, которые входят в одноименный узел.

— Работы пройдут на улицах Кольская, Радужная, Амундсена, Снежная, в проездах Игарский, Новый Берингов и Русанова, — рассказал подробности глава Комплекса городского хозяйства.

В ходе благоустройства приведут в порядок тротуары, обновят покрытие на них и на проезжей части, установят фонари с энергоэффективными светильниками, лавочки и информационные стелы.

— Для автомобилистов организуем удобные парковки, для пассажиров наземного транспорта оборудуем современные остановочные павильоны с зарядными слотами, — подчеркнул Петр Бирюков. — Пешеходные переходы оснастим опорами контрастного освещения, которые позволяют зебре и пешеходу на ней быть заметнее для водителей в темное время суток. На заключительном этапе проведем озеленение территории, прилегающей к ТПУ «Свиблово».

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках проекта благоустроят сквер, расположенный между улицами Амундсена и Радужной, Беринговым и Новым Беринговым проездами. Там появится комфортная пешеходная зона с новыми фонарями и лавочками.

Всего в этом году планируется благоустроить территории у семи ТПУ. Внимание уделят в том числе и локациям у новых станций на Большом кольце. Здесь займутся вопросами более удобной навигации, установки элементов безбарьерной среды и просто созданием комфортных условий — человеку требуется где-то присесть и подождать, взять кофе.

В Москве уже завершено комплексное благоустройство у четырех новых станций, входящих в Большую кольцевую линию: «Варшавская», «Каширская», «Печатники» и «Сокольники».

Так, у «Каширской» обновили два сквера, а у станции «Печатники» появились дорожки с зоной для отдыха и занятий физкультурой и спортом. У «Сокольников» высадили аллею, а ее дорожки замостили красным к линкерным кирпичом, установили лавочки. Также здесь появились места для отдыха пассажиров и местных жителей. У «Марьиной Рощи» теперь есть мощеная площадка.

ЦИФРА

62 транспортных объекта благоустроят в этом году. Среди них — 16 станций метро и 12 станций МЦД.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами будет приостановлено в выходные в связи с развитием инфраструктуры для МЦД-1 и МЦД-4. В сообщении пресс-службы МЖД уточняется, что поезда не будут ходить с 3:00 22 апреля до 3:00 24 апреля.

КСТАТИ

У ТПУ «Свиблово» для автомобилистов организуют удобные парковки, смонтируют остановки с зарядными слотами. Территорию вокруг озеленят, установят фонари, лавочки и стелы.

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Зоны отдыха появятся возле ТПУ «Тимирязевская». Специалисты отремонтируют существующие детские площадки и обустроят новые, создадут удобные переходы.