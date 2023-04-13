Рафик Загрутдинов: Каждый район получает нужную инфраструктуру

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов на встрече с коллективом редакции «Вечерней Москвы». Глава ведомства ответил на острые вопросы руководства издания и журналистов / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов стал гостем редакции «Вечерняя Москва». В беседе с коллективом он рассказал, что каждый год в работе возглавляемого им ведомства находится от 600 до 800 самых разных строительных площадок. Акцент делают на развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, на создании в районах комфорта и удобств для всех жителей.

В столице происходят большие изменения в транспортной, социальной, инженерной инфраструктуре. Строятся новые дороги и станции подземного и наземного метрополитена, в каждом районе создаются свои центры притяжения — спортивные, культурные и, конечно же, социальные. По просьбам жителей появляются удобные пешеходные и велосипедные маршруты. Все это вместе складывается в принципы полицентричного развития, без которого невозможно представить мегаполис.

В работе у Департамента строительства города Москвы ежегодно находится от 600 до 800 самых разных стройплощадок. На возведение этих объектов в 2023 году направлен почти триллион рублей. При этом, несмотря на различные экономические потрясения от пандемии до новых вызовов, все московские стройки не стоят на месте. Планы по улучшению столичной инфраструктуры реализуются в полном объеме.

Как управлять всеми строительными площадками и где в первую очередь применяются самые новейшие технологии, в эксклюзивном интервью «ВМ» рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Удобен каждый уголок

— Социальному развитию в столице уделяют особое внимание. Рафик Равилович, какое количество объектов сейчас в работе?

— С 2011 года построено свыше 900 социальных объектов. Их появление — как раз часть сбалансированной программы по обеспечению районов школами, детскими садами, больницами и поликлиниками, объектами культуры, спорта. Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, только в прошлом году в столице было сдано 102 соцобъекта. Сейчас в работе у нашего департамента еще 89 зданий. Их общая площадь превышает миллион квадратных метров.

— Давайте начнем с объектов образования. Сколько школ и детских садов в работе?

— В планах на нынешний год ввести 22 объекта, из них больше половины, 12, это школы и учебные корпуса. Больше всего объектов у нас в работе на севере столицы — в этом столичном округе возводятся 10 образовательных учреждений. Стены, в которых учатся наши дети, очень важны. Современным детям необходимо давать больший простор для общения. Я сам как отец четверых детей это прекрасно понимаю.

— Как это сделать?

— Представьте типовую школу советского времени: невыразительная инфраструктура, длинный коридор и много классов, расставленных, как по линейке. Мэр поставил задачу: создать современный стандарт для новых столичных школ. Просторные помещения, библиотеки, большие пространства для проектных работ, для общения, кабинеты-трансформеры, специализированные классы, оснащенные современным оборудованием, компьютерами и интерактивными досками, помещения для дополнительного образования, благоустроенные площадки вокруг зданий — вот базовый набор для проектирования школы. Важна также понятная навигация внутри здания: чтобы легко можно было найти нужный кабинет. Большое внимание уделяем созданию общих пространств для учеников — например, залов, больше похожих на университетские аудитории. В них, к примеру, можно вести проектную деятельность, проводить лекции. Эти пространства должны быть максимально открытыми для школьников и способствовать развитию детей. Таким образом, мы стремимся к тому, чтобы каждый уголок школы был удобен для учеников.

— И пример реализации такого стандарта уже есть?

— Да, на Клинской улице в районе Ховрино ведется строительство учебного корпуса на 500 учеников на территории школы № 1474. Главной архитектурной особенностью здания станет атриум в центральной зоне. Это помещение можно легко трансформировать и организовать здесь лекторий или кинотеатр, танцевальный или концертный зал. Благодаря просторным холлам, многочисленным витражным конструкциям, прозрачным стеклянным перегородкам, дверям и окнам в школе будет много открытых и светлых пространств.

И стены лечат

— Рафик Равилович, а как в городе строятся поликлиники? У них раньше, чем у школ, появился свой стандарт.

— Строительство объектов здравоохранения является одним из приоритетных направлений правительства Москвы. В основе каждого разрабатываемого в Москве проекта — человекоцентричность, человекоориентированность. Все объекты строятся для людей, которым важен в первую очередь комфорт. По поручению мэра в столице разработан новый стандарт поликлиник. Вспомните, как было раньше: анализы натощак, карточка в регистратуре, потом бегаешь, ищешь нужный кабинет терапевта, затем узкого специалиста. Ни поесть, ни присесть. Как выстроена работа сейчас? Это совершенно новый подход к здравоохранению. Нет привычной нам регистратуры за стеклом с медкартами, на входе встречают помощники (как в центрах госуслуг «Мои документы»). Они помогают записаться или подсказывают, как пройти к нужному кабинету. Самые востребованные врачи принимают на первых этажах. Административные кабинеты располагаются наверху. Сдали анализы с утра, рядом есть кафе, можно перекусить — это очень важно для человека. Для детей обустраиваем игровые зоны. Таким образом, московский стандарт позволяет создать ту атмосферу, которая отвечает известному запросу: «и стены лечат». Сегодня поликлиники — это мини-больницы, где есть передовое оборудование.

— Какие районы в ближайшие годы станут счастливчиками, приняв новые объекты здравоохранения?

— Сегодня у нас в строительстве девять поликлиник по новому стандарту в различных округах столицы, еще три — в проектировании. В этом году ввели новые объекты в районах Ховрино, Солнцево и Дмитровский. Приступим к строительству поликлиник в рамках программы реновации, например в Зеленограде и Перове. Стандарт удобен, прост для строителя и позволяет создать качественный объект для медиков и пациентов.

— Если уж мы заговорили о медицине... Рафик Равилович, а какие больницы и стационары строят сейчас в Москве? В чем их главное преимущество?

— В предыдущие годы мы столкнулись с нехваткой медицинских технологов и проектировщиков, которые могли бы создавать передовые крупные стационары. Смотрели международный опыт, изучая устройство стационаров в Европе, США, Южной Корее, Израиле и других странах. Собрали мощную команду, включая зарубежных консультантов, которые подсказывали, как правильно выстраивать медицинские процессы. Вели работу с представителями столичного Департамента здравоохранения, которые подсказывали, какое именно оборудование требуется для стационаров. Так формировали свою систему создания современных больниц. Сегодня в работе несколько крупнейших объектов. Среди них — лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра имени Логинова. Это многофункциональный комплекс, который в текущем году начнет принимать пациентов. В его составе современные операционные, комфортные палаты с большими окнами, как в 4-звездочной гостинице, и постоянно поддерживаемым микроклиматом. С действующими корпусами новостройку соединяют крытые переходы. Старейшая детская больница святого Владимира на востоке столицы получит новый современный многопрофильный корпус. В течение двух лет его достроим. Он спроектирован таким образом, чтобы комфортно было и детям, и родителям.

Также в этом году планируется ввести три флагманских центра на территориях городских больниц имени Боткина, Буянова и Филатова. Их возводят с учетом современных мировых требований оказания экстренной медпомощи по совершенно новым стандартам. Прием пациентов будет осуществляться по принципу триажа. Поступающих больных разделят на три категории: «красную», то есть тем, кому нельзя ждать ни минуты, «желтую» — пациенты, требующие срочной помощи, и «зеленую» — поступившие без угрозы для жизни. Здания оборудуют вертолетными площадками и современными операционными, оснастят передовым оборудованием, для родственников пациентов создадут комфортные условия: просторные зоны комфортного ожидания, помещения для бесед с врачами.

Другой объект — на территории инфекционной клинической больницы № 1 на Волоколамском шоссе, в эксплуатацию введут большой лечебно-диагностический корпус. В результате это будет самая большая инфекционная больница на территории России. Кроме того, достроен детский корпус больницы в Коммунарке, уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию, до конца года здесь достроим лучевой корпус с современнейшим уникальным комплексом для проведения 3D- и 4D-лучевой терапии при онкологических заболеваниях, он обеспечит точечное воздействие на клетки опухоли. Еще один совершенно новый корпус возводим для 62-й онкобольницы на территории «Сколково». Таким образом, Москва получила объекты мирового уровня, скоро их список пополнится новыми.

Масштабное обновление и смелое решение

— Программа реновации: темпы обещают набрать в предстоящие годы. Рафик Равилович, а где-то первая волна уже завершилась?

— Первая волна программы реновации столичного жилфонда завершится в 2024 году. На финишной прямой в текущем году переселение жителей в районах Северный, Ясенево, Северное Медведково и поселение Сосенское в ТиНАО. При этом в Молжаниновском районе программа полностью завершена. Уже тысячи москвичей переехали в новое комфортное жилье. Всего же с момента старта этой масштабной программы построено 3,5 миллиона квадратных метров — это более 240 объектов.

Подчеркну, что за прошедшие пять лет с момента старта программы реновации проведена колоссальная работа. Это смелое решение Сергея Собянина по обновлению не только столичного жилфонда, но и городской среды, которая позволит улучшить качество жизни миллионов москвичей. И если поначалу к программе было недоверие, то теперь многие сожалеют о том, что не попали в списки на переселение из старых пятиэтажек в новостройки. Доверие подтверждают цифры: до 95 процентов жильцов пятиэтажек переезжают после получения первых предложений по подбору квартиры.

— Где подбираете новые площадки?

— Ключевой градостроительный ресурс для дальнейшего строительства домов по реновации — площадки, сформированные на месте демонтажа расселяемых пятиэтажек. Если не снесешь ее, новый дом не построишь.

— Программа реновации продлится еще порядка десяти лет. Она подкреплена рублем?

— Ее финансирование определено в городском бюджете. Особо отмечу, что обновление столичного жилфонда дает огромный кумулятивный эффект. Активно работают на выпуск продукции заводы по лифтам, отделочным материалам, слаботочным, инженерным и другим системам. А это рабочие места и поддержка отрасли в целом, отчисление налогов в бюджет.

Спортивные жемчужины

— Объекты спорта: кажется, что Москва уже укомплектована «жемчужинами» для занятия физкультурой. Рафик Равилович, в каких районах завершается строительство спортивных точек притяжения? Какие арены могут появиться в ближайшие годы?

— Мэром Москвы было принято решение создавать районные спортивные центры. Например, в последние годы все чаще появляются физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами: для детей там есть свои секции, для взрослых — универсальный зал, в рамках благоустройства — спортивные площадки на открытом воздухе. Среди локальных объектов — недавно открытые ФОК «Волна» в Чертанове, ВМХ-велодром в Дмитровском районе, легкоатлетический манеж в Алтуфьеве. Планируются объекты спорта и в рамках программы реновации. Есть и уникальные крупные объекты, как раз те самые «жемчужины»: стадион «Москвич», Международный центр самбо и бокса в «Лужниках» и другие арены, которые доступны не только спортсменам, но и горожанам.

Обделенный в предыдущие годы район Некрасовка вскоре получит один из самых крупных спортцентров в городе. В этом году планируем ввести его в эксплуатацию. Под одной крышей здесь будет представлено 12 видов спорта — от экстремальных до уличных. Появятся две ледовые площадки для занятий фигурным катанием с залами для репетиций, хоккеем, бассейн, арена и трибуны со зрительскими местами, воркаут-площадка и другое. Основные строительно-монтажные работы закончим в этом году. Рядом на двух гектарах расположен парк, где можно прогуляться и заняться спортом. Ледовый дворец с двумя льдами, хореографическими залами появится в Ясеневе. Крупные объекты также построят в «Лужниках» и Мневниковской пойме.

— Рафик Равилович, один из главных вопросов в мегаполисе — это его транспортная доступность внутри районов. «Тяжелые» дорожные стройки в Москве близки к концу. Какие планы по развитию транспортного каркаса впереди?

— Запущены ключевые транспортные объекты — Большая кольцевая и другие линии метро, совместно с РЖД два Московских центральных диаметра и частично дорожный скоростной диаметр, реконструировано большинство развязок на МКАД, проложены другие магистрали. Сейчас разрабатываем транспортную программу до 2030 года. Основной акцент — на районных связках и создании удобных транспортных подъездов к остановкам Московских центральных диаметров. Из крупных проектов: завершим создание Московского скоростного диаметра и сосредоточим усилия на трассе «Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе». Рядом с этими магистралями и их связками пройдет Троицкая линия метро.

— Рафик Равилович, сейчас вы курируете огромное количество строек. А помните наставников?

— Мой путь в строительстве как отрасли начинался в 1990-е годы с функции заказчика реставрации музея-заповедника — Казанского кремля. Я со студенческой скамьи начал курировать реставрацию, строительство Благовещенского собора, корпусов Пушечного двора, мечети Кул-Шариф, кстати, там работали специалисты и из других стран — Турции и Югославии. Получил огромный опыт работы в международной команде.

На профессиональном пути своим основным наставником считаю Марата Шакирзяновича Хуснуллина. Вместе с большой командой развивали и проходили ключевые проекты для страны. Основными приоритетами в работе называл всегда ориентированность на результат, чтобы сдавать объекты в срок, и уважение человека труда — помнить про то, что в любую погоду — и в зиму, и в жару — работают строители. Так вся команда создает востребованный жителями продукт.

ДОСЬЕ

Рафик Равилович Загрутдинов родился 12 мая 1975 года. Имеет высшее образование. Кандидат экономических наук. Трудовую деятельность начинал в 1997 году как эксперт по оценке имущества Регионального экспертного центра. 1998–1999 гг. — ведущий специалист отдела архитектуры и реставрации музея-заповедника «Казанский кремль». 1999–2005 гг. — главный специалист, начальник отдела реструктуризации предприятия и экспертной оценки имущества, зампредседателя, первый зампредседателя комитета Татарстана по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению. 2006–2010 гг. — начальник управления реализации национальных и республиканских проектов, замминистра по инвестиционно-финансовой политике Министерства строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан. 2010–2011 гг. — и. о. руководителя Департамента дорожно-мостового строительства Москвы. 2011–2019 гг. — первый замруководителя Департамента строительства Москвы. С января 2020 года по настоящее время — руководитель Департамента строительства Москвы.