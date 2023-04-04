В Ховрине завершилось строительство детской поликлиники

Фото: Департамент строительства города Москвы

Детская поликлиника на 320 посещений в смену откроется в районе Ховрино на улице Зеленоградской, владение 27, корпус 1.

Строительство медицинского учреждения завершено, получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Площадь нового четырехэтажного здания составляет 5,3 тысячи квадратных метров. Сюда переедет филиал № 3 детской городской поликлиники № 133, который сейчас занимает старое здание 1968 года постройки площадью 1,9 тысячи квадратных метров на Петрозаводской улице, дом 26а. Благодаря переезду площадь детской поликлиники увеличится в 2,7 раза, что позволит полностью обновить оборудование, организовать дополнительные кабинеты педиатров и врачей-специалистов, создать комфортные условия для медицинского персонала и пациентов.

Детская поликлиника построена в соответствии с новым стандартом московских поликлиник. Среди основных особенностей здания — отдельные входы для детской и взрослой поликлиники, наличие «второго света», зон комфортного ожидания, понятная система навигации, современное медицинское оборудование, доступность для маломобильных посетителей.

На первом этаже здания размещены вестибюль, включающий в себя гардероб для посетителей, зону ожидания, буфет, санузлы, зону приема анализов, медицинские кабинеты, фильтр-бокс, помещения персонала и вспомогательные помещения. На втором и третьем этажах предусмотрены холлы с зоной ожидания и медицинские кабинеты. На четвертом этаже, помимо медицинских кабинетов, оборудованы кабинет ЛФК на 10 человек, а также административные и вспомогательные помещения.

Прилегающую территорию поликлиники благоустроили и озеленили, обустроили велопарковки и установили современную детскую площадку.

— Основной задачей строительства новых поликлиник, помимо оказания медицинской помощи, является создание удобных и комфортных пространств для посетителей и медперсонала, соответствующих «Новому московскому стандарту поликлиник», который утвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Он основан на высокой доступности специалистов, современных технологиях для диагностики и профилактики болезней, расширении цифровых» возможностей, — добавил Рафик Загрутдинов.