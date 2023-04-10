Фото: Департамент строительства города Москвы

Жилые корпуса для переселения по программе реновации ввели в эксплуатацию в районе Солнцево по адресу улица Родниковая, владение 5а. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилые корпуса переменной этажности, их объединяет общая одноуровневая подземная автостоянка. Фасады зданий облицованы полимербетонной плиткой со вставками из крупноразмерных фиброцементных панелей. На них установили металлические корзины для блоков кондиционеров.

Всего в здании 1044 квартиры (однокомнатных — 458, двухкомнатных — 424, трехкомнатных —162). Пять квартир предусмотрены для маломобильных людей. В них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику. В новых квартирах выполнена улучшенная отделка, она полностью соответствует стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Первые этажи сделали нежилыми: здесь разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части жилого дома расположены лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение для хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков, а также технические помещения.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах сделали в один уровень с поверхностью земли — мамы с колясками и маломобильные люди смогут зайти в подъезд без посторонней помощи. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома будет препятствовать скольжению в любое время года.

Новостройку оснастили системами охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также системой видеонаблюдения.

Придомовую территорию озеленили и благоустроили: оборудовали детскую игровую площадку с безопасным резиновым покрытием, спортивную площадку и площадки для отдыха взрослых.