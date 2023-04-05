Началась отделка фасадов здания детского сада на улице Кировоградской

Фото: Департамент строительства города Москвы

В районе Южное Чертаново на улице Кировоградской началась отделка фасадов здания детского сада. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Ввести здание в эксплуатацию планируется уже в этом году. Завершено возведение монолитных конструкций здания, ведутся отделочные работы, — отметил глава ведомства.

Здание детского сада будет двухэтажным. Оно рассчитано на 125 мест. В дошкольном образовательном учреждении обучение будет организовано в пяти группах: для детей от трех до четырех лет, для детей от четырех до пяти лет, для детей от пяти до шести лет, а также две группы для детей от шести до семи лет. Групповые ячейки сделают отдельными блоками. В их составе запроектированы раздевалка, игровая, буфет и спальня.

В здании также разместятся залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет логопеда и психолога. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Здесь установят игровые и спортивные площадки. Также около детского сада обустроят теневые навесы, оградят территорию, установят наружное освещение. В ходе работ по озеленению будут высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники.

С 2011 года в Москве построили более 520 школ и дошкольных учреждений. Как отметили в столичном департаменте строительства, в прошлом году было введено в эксплуатацию 15 объектов образования на 4725 мест: 7 школ и учебных корпусов, 8 детских садов.

— С уверенностью можно сказать, что в столице сейчас нет очередей в школы и сады, которые были, когда мы только приступили к масштабной программе строительства объектов образования. Но потребность в образовательных учреждениях будет сохраняться, так как в Москве строится новое жилье и идет демографический рост населения. В 2023 году планируем построить более 20 объектов образования. Вместимость детских садов варьируется от 125 до 350 мест, — ранее отмечал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.