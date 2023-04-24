Координационный центр по вопросам стационарного социального обслуживания сотрудничает с социальными координаторами

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Весной 2021 года в системе соцзащиты начал работу Координационный центр по вопросам стационарного социального обслуживания. За это время эксперты провели более 64 тысяч консультаций, при этом количество звонков увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом.

— Доступная и своевременная помощь — главный принцип городской системы соцзащиты. Москва развивает сервисы, которые помогают повысить качество жизни людей, нуждающихся в поддержке. Поэтому весной 2021 года начал работу наш Координационный центр по вопросам стационарного социального обслуживания. Задача специалистов — сопровождать человека на всех этапах: с момента подготовки документов до переезда в дом-интернат и начала проживания. За год работы специалисты провели более 20 тысяч консультаций, а за два — более 64 тысяч. Количество звонков от жителей Москвы увеличилось в два раза. А это значит, что помощь нужна и востребована. Кроме того, расширили функции центра. Теперь мы тесно сотрудничаем с социальными координаторами. Совместными усилиями помогаем пациентам получить необходимую поддержку в период госпитализации или после выписки из больницы, — рассказала Александра Черкасова, руководитель Координационного центра по вопросам стационарного социального обслуживания в городе Москве.

Специалисты координационного центра консультируют нуждающихся в постоянном уходе москвичей или их представителей, подсказывают какие документы необходимо получить и процедуры пройти для оформления путевки в социальный дом или геронтологический центр, оказывают помощь во время переезда в стационарное учреждение, заботятся о том, чтобы горожане получили всестороннюю поддержку на новом месте.

В прошлом году центр начал сотрудничество с социальными координаторами: совместными усилиями специалисты помогают пациентам получить помощь. Они сопровождают нуждающегося человека на каждом этапе — от прохождения функциональной диагностики и оформления документов до получения путевки в дом-интернат. Более 200 выписанных из больниц пациентов переехали в стационарные социальные учреждения.

Кроме того, на горячую линию поступают звонки от жителей социальных домов и геронтологических центров. Зачастую они интересуются переселением в другую комнату или учреждение, уточняют правила посещения, оставляют отзывы о работе сотрудников.

Один из принципов работы Координационного центра — оперативная помощь. Это особенно важно в сложных ситуациях, когда близкие не могут позаботиться о пожилом родственнике. Поэтому эксперты помогают в том числе с размещением в стационарных социальных учреждениях нуждающихся в постоянном постороннем уходе родственников участников СВО.

Получить консультацию по стационарному социальному обслуживанию можно по телефону: 8(495)276-11-55. Горячая линия работает круглосуточно, без перерыва и выходных. Обращения также принимаются по электронной почте: Socialdom@mos.ru.