В Москве отметили Международный день солидарности молодежи

Студенты Российского университета дружбы народов Хассан Аль Лабан из Ливана (слева) и Мирко Калуджерович из Черногории выбрали обучение именно в столичном вузе. А чтобы их интеграция проходила успешно, им помогает руководитель разговорного клуба по русскому языку Дарья Меженько / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В понедельник, 24 апреля, отмечался Международный день солидарности молодежи. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала у иностранных студентов про их учебу в столичных университетах.

У корпуса Российского университета дружбы народов в перерывах между парами повсюду слышится иностранная речь вперемешку с русскими словами. Молодые люди на лавочках общаются на разные темы, несмотря на языковой барьер. Чтобы иностранцы чувствовали себя увереннее, в РУДН есть волонтерский отдел Ohana, который работает по системе Buddy For Foreigners (друг для иностранца). Руководитель разговорного клуба по русскому языку Дарья Меженько помогает иностранцам не бояться говорить на русском.

— У студентов ломается языковой барьер, и они начинают активнее участвовать в вузовских мероприятиях, — добавила Меженько.

Так и студенты РУДН Хассан Аль Лабан из Ливана и Мирко Калуджерович из Черногории уже свободно общаются на русском.

— Я поступил в прошлом году, и студенты очень помогли мне адаптироваться в Москве, — говорит Хассан Аль Лабан. — Российские вузы дружелюбны и всегда готовы принять на учебу иностранцев.

Хассан отметил, что многие его соотечественники учились в России и сейчас занимают хорошие должности по всему миру. У Мирко, который уже четыре года живет в Москве, тоже остались только приятные впечатления об учебе в столице.

— Я хочу развивать диалог между Черногорией и Россией, — говорит Калуджерович. — Потому что наши народы близки по духу и культуре.

Калуджерович еще до поступления знал русский язык, потому что работал в гостиницах и общался с нашими сооте чественниками.

А для тех, у кого нет похожего опыта, многие столичные вузы предлагают возможность поступить на подготовительное отделение, чтобы усиленно учить русский язык.

— Со второго семестра на подготовительном отделении у нас добавляются еще профильные предметы, — говорит заместитель начальника управления по довузовской подготовке и международной деятельности Московского физико-технического института (МФТИ) Наталья Сидельникова. — А если студент не готов тратить год, то у нас есть англоязычные программы.

А еще МФТИ отбирает лучших студентов по результатам олимпиад, после чего они имеют право претендовать на бюджетные места в пределах квоты правительства РФ.

По словам председателя Ассоциации студентов и студенческих объединений Москвы Егора Берестового, в конце мая проектный офис «Молодежь Москвы» проведет мероприятие Be in work в МГИМО.

— Там соберутся иностранные студенты из разных вузов столицы, мы будем им рассказывать о трудоустройстве в России: как можно получить разрешение на работу, в какие компании они смогут устроиться и какие карьерные возможности у них есть.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Московского государственного университета за 2022 год, за всю приемную кампанию было подано свыше 7000 заявок на поступление от иностранных абитуриентов. В столице более 250 вузов, куда может поступить любой иностранный гражданин. По последним данным, в Российском экономическом университете имени Плеханова учится 1561 иностранец, а в РУДН — 11 000 человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Сапронова, председатель Комитета по вопросам образования МТПП:

— Обучение иностранцев является одним из приоритетных направлений в развитии столичного образования. Для иностранных граждан в ведущих московских вузах развита адаптационная программа: от самого поступления и на протяжении всего обучения. Многие зарубежные студенты приезжают именно для того, чтобы получить наше образование. Чаще всего они выбирают медицинские направления. По окончании учебы вузы помогают трудоустроиться в Москве, или иностранцы могут уехать к себе на родину, где они также будут востребованы.