Куда можно сдать старые книги в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Если места в книжных шкафах уже нет, а бумажные книги продолжают появляться дома, стоит задуматься о том, куда отдать прочитанные. Можете подарить знакомым или выставить на продажу за чисто символическую сумму. Но есть и другие варианты. О том, куда можно сдать старые книги, — в материале «Вечерней Москвы».

Библиотеки

Самая очевидная идея — отнести книги в библиотеку, которая находится рядом с домом. Так не придется тратить на их «утилизацию» слишком много времени. Но там книги могут не принять. Причин может быть несколько:

книга в ненадлежащем состоянии — рваная или грязная;

таких книг уже много в этой библиотеке;

книги не подходят библиотеке по тематике или просто устарели.

Государство заботится о том, чтобы в библиотеках были нужные людям книги. Так что лучше сразу позвонить в библиотеку и убедиться в том, что книги там нужны. Карту московских библиотек и их контакты можно посмотреть на портале «Библиогород».

RE:BOOKS

Проект, цель которого — помочь маленьким провинциальным библиотекам обзавестись новыми книгами. Создатели RE:BOOKS призывают жителей крупных городов помнить о том, что Россия — это не только Москва и Петербург. И не везде у людей есть доступ к любым книгам. Но ситуацию можно исправить: достаточно отнести «ненужную» книгу в контейнер проекта, которых довольно много по городу.

Букинистические магазины

Такие магазинчики созданы как раз для того, чтобы торговать подержанными, редкими или антикварными книгами. Так что их владельцы, возможно, захотят выкупить книги за какую-то сумму. Все зависит от ценности товара. Важно понимать: не всегда книжка может быть интересна магазинам. Нужно звонить и договариваться обо всем заранее.

В Москве много популярных букинистических магазинов. Вот некоторые из них:

«Параграф» (​Пятницкая улица, д. 3/4, стр. 2);

«Напротив» (Старосадский переулок, д. 6/12, стр. 1);

«Букинист» (ул. Трубная, д. 23);

«Книжная энтропия» (ул. Большая Татарская, д. 25–27, стр. 1);

«Ходасевич» (ул. Покровка, д. 6).

Детские дома

Дети, лишившиеся родителей, нуждаются в помощи и поддержке. И им точно не помешают детские книги сказок или хорошие энциклопедии. Если есть подобные книжки, можно поделиться ими с ребятами. Это точно пойдет им на пользу.

Отдать книги в детский дом можно через благотворительные организации. Или отнесите их в церковь — она тоже помогает сиротам.

Антикафе

В Москве таких заведений много. Люди приходят в такие места, чтобы провести время с друзьями и близкими, или в одиночестве. Они играют в настольные игры, приставку или тихо читают, попивая какао с печеньем. В последнее время во многих антикафе появились собственные библиотеки. В такие места можно с легкостью отнести как комиксы и детективы, так и серьезную литературу.

Условия «сдачи» книги разнятся: в некоторых случаях их безвозмездно пожертвовать, иногда за книгу даже заплатят.

Не стоит забывать, что в такие места ходят и несовершеннолетние. Так что не стоит приносить слишком взрослую литературу, содержащую ненормативную лексику и слишком откровенные сцены.

Вот антикафе с собственной библиотекой:

«Циферблат» (ул. Кузнецкий Мост, д. 19с);

CheckPoint (Мясницкая ул., д. 17, стр. 2);

Happy People (Климентовский пер., д. 6);

«12 ярдов» (ул. Братьев Фонченко, д. 10, к. 1);

«Зеленая дверь» (Милютинский пер., дом 19/4, стр. 1);

«Гнездо» (Лялин пер., д. 8, стр. 2);

Forest Club (Королев, ул. Фрунзе, д. 1в).

Буккроссинг

Буккроссинг (или «книговорот») — идея, набирающая популярность в нашем веке осознанности и заботы об экологии. Смысл «книговорота» формулируется так: прочитал — отдай другому. Есть специальные сайты, форумы и сообщества в социальных сетях, которые помогут вам найти того, кому нужны ваши книги. И этот человек, в свою очередь, сможет предложить вам что-то интересное взамен. Это как обмениваться книгами с друзьями. Только немного масштабнее.

Макулатура

Вариант для тех, кто хочет подарить книгам «вторую жизнь» и немного помочь природе. Особенно хорош в тех случаях, когда книги стали слишком старыми, а их страницы выцвели. Читать такие неудобно, а выбросить жалко.

В Москве есть несколько пунктов приема макулатуры, в которых принимают даже один килограмм бумаги:

«Эко-групп» (ул. Клары Цеткин, д. 31);

«Пресня» (Верейская ул., д. 10);

«Мосвторма» (Химки, Рабочая ул., д. 2, стр. 95);

«Альфаком» (Северянинский пр-д, д. 3).

Если нет острой необходимости «заработать» на сдаче макулатуры, можно сделать доброе дело с ее помощью. Например, помочь организации «Бумага Dобра» — принести им ненужные книги. А они направят заработанные на макулатуре деньги в разные благотворительные фонды.

Не нужно спешить выбрасывать старую книгу. Для кого-то она просто предмет, занимающий место на полке. А для другого эта книга сможет стать проводником в новый мир.