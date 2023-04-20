Как стать донором крови в 2023 году

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

20 апреля — Национальный день донора. В эту дату чествуют людей, добровольно жертвующих кровь тем, кто в ней нуждается, а также поздравляют врачей-трансфузиологов. На практике донорство крови — это не только благородное дело, но и возможность пройти бесплатное медицинское обследование, получить преференции от государства. Как и где сдать кровь, какие преимущества имеют доноры в России — в материале «Вечерней Москвы».

Как стать донором крови

Жертвовать кровь на благие цели очень просто. В России это может делать каждый гражданин в возрасте от 18 лет, масса тела которого не ниже пятидесяти килограммов.

Однако есть и противопоказания, которые связаны с состоянием организма. Запрет на сдачу крови может быть абсолютным (например, при хронических болезнях) или временным. Во втором случае быть донором крови нельзя:

при инфекционных болезнях, перенесенных в период от месяца до трех лет до момента сдачи;

при беременности и кормлении грудью;

в течение полугодового периода после возвращения из другого государства;

в течение четырехмесячного периода после нанесения тату, процедуры пирсинга, хирургического вмешательства, контакта с больным гепатитом А или В, сифилисом или ВИЧ.

Кроме того, в течение четырнадцати дней запрещается сдавать кровь тем, кто находился на терапии с антибиотиками, с анальгетиками (в течение трех суток). Прививка дает отвод от совершения донаций на срок от десяти дней до года (в зависимости от вида инъекции).

Также необходимо воздержаться от употребления алкоголя за два дня перед процедурой. Повторная сдача крови возможна не ранее чем через месяц.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Где можно сдать кровь в 2023 году

Процедура сдачи крови безопасна и не требует много времени. Обычно она проходит на станции переливания или в донорских пунктах при медучреждениях. В некоторых местах нужно предварительно записываться. Также кровь сдают в госбольницах или частных клиниках за деньги, в большинстве случаев материальное вознаграждение получают владельцы дефицитных групп. Жертвовать можно цельную кровь или ее компоненты — плазму либо тромбоциты.

Адреса пунктов сдачи крови по всей России можно посмотреть на карте донорства.

Преференции для доноров

Российские доноры имеют множество преференций. Например, могут претендовать на дополнительный отдых: взять один выходной в день процедуры, а второй — использовать в любое удобное время. Также донору должны предоставить горячий обед или компенсировать его стоимость. Сумма рассчитывается в размере пяти процентов от действующего прожиточного минимума. Сдав кровь дважды, уже можно рассчитывать на получение путевки в санаторий вне очереди.

Как стать почетным донором в 2023 году

Для получения звания почетного донора нужно сдать кровь не менее четырех десятков раз, либо сдать кровь с компонентами не менее шести десятков раз. При этом есть важное условие — нужно не брать за это оплату. Чтобы подтвердить звание, благотворителю стоит самому прийти в медучреждение и подать заявку.

Статус «Почетный донор России» предполагает получение удостоверения и соответствующего значка. Также каждый год донору будут выплачивать деньги и наделят его набором льгот.

Выплаты и льготы для почетных доноров крови в 2023 году

Почетный донор имеет право на получение выплаты один раз в год. В минувшем году эта сумма составила около шестнадцати тысяч рублей. Для оформления выплаты человеку нужно обратиться в отделение МФЦ или подать заявку на портале «Госуслуги». Также носители звания имеют право на другие бонусы:

могут пойти в отпуск в любое время, без согласования с другими сотрудниками;

получают путевки в санатории в первую очередь;

обслуживаются в медицинских учреждениях без очереди;

получают скидки на лечение и лекарства в некоторых больницах;

в некоторых регионах России доноры платят за коммунальные услуги со скидкой до 50 процентов.

Также в отдельных субъектах есть своя система поощрений для жертвователей крови.

Почетный донор Москвы — 2023: выплаты и льготы

Московские доноры становятся почетными уже после двух десятков донаций или трех десятков трансфузий компонентов крови. Также статус необходимо поддерживать на протяжении года: сдать кровь не менее трех раз или ее компоненты не менее семи раз.

Звание почетного донора в столице позволяет бесплатно ездить на общественном транспорте по карте москвича и платить вдвое меньше за коммунальные услуги и лекарства в аптеках города.