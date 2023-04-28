Яркий цвет весны и Победы: в столице стартовал фестиваль «Московская весна»

Флористы-декораторы Любовь Старынина и Наталия Кирица (справа) украшают фестивальную площадку на набережной Парка Горького. «Московская весна» пройдет с 28 апреля до 9 мая и порадует разнообразием мастер-классов и концертов / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

28 апреля стартует фестиваль «Московская весна», который будет посвящен празднованию Дня Победы. «Вечерняя Москва» побывала на одной из площадок и узнала, что ждет гостей мероприятия.

С сегодняшнего дня и до 9 мая включительно на своих площадках москвичей и гостей города ждет фестиваль «Московская весна». Последние приготовления застала «ВМ» на одной из центральных локаций — на набережной в Парке Горького над площадкой развешивают гирлянды красных с золотыми звездами флажков, а павильоны украшают живыми цветами.

— Добавляем цветущую красным герань, — говорит флорист-декоратор Любовь Старынина.

Вместе со своей коллегой Наталией Кирицей она уже не первый раз украшает фестивальные площадки. Для каждого фестивального сезона подбирается свой «наряд». Сейчас там установлены стойки с цветами и вьющимися растениями.

Вся программа фестиваля объединена темой празднования Дня Победы и чествования ветеранов. По всему городу на фестивальных локациях на установленных там сценах и подмостках будут звучать песни и стихи военных лет в исполнении артистов, а юных посетителей ждут исторические кружки, творческие и кулинарные мастерклассы, танцевальные и вокальные активности. А еще гости «Московской весны» смогут оформить и написать поздравительные открытки ветеранам и участникам специальной военной операции.

— Особенно стоит выделить спецпроект фестиваля — «Бессмертный полк», когда на площадках гости смогут узнать истории москвичей — участников Великой Отечественной войны или сделать портреты своих родственников, прошедших войну, — сообщили в оргкомитете фестиваля.

В дни фестиваля на всех локациях гостей встречают Стены гордости, подготовленные в рамках акции «Бессмертный полк». Здесь размещены фотографии героев Великой Отечественной войны, жизнь которых была связана с Москвой. Гости фестиваля смогут отдать дань памяти тем, кто защищал нашу страну и город, подробнее узнать об их подвигах.

Свыше 20 площадок в городе представят тематические мастер-классы, на которых юные гости сделают подарки для ветеранов. Там же опытные педагоги проведут занятия для ребят по морскому делу, расскажут про навигацию и картографию, помогут сделать объемные макеты известных московских зданий из картона.

На ботанических мастер-классах будут учить высаживать рассаду и ухаживать за ней, делать букеты из полевых цветов, помогут собрать настоящий садик пряных трав, который украсит дома подоконник.

Образовательные занятия привлекут внимание и тех, кто хочет познакомиться с классической хореографией или научиться танцевать матросский танец «Яблочко». Также в рамках фестиваля пройдут уроки актерского мастерства и ораторского искусства.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Программа фестиваля более чем разнообразная. Это и спорт, и кулинария, и танцы, и экология. В общей сложности запланировано 1450 часов мастер-классов, 580 выступлений на сценах и 50 спортивных активностей. Также работают шале по сбору подарков для участников СВО и жителей новых территорий в рамках проекта «Москва помогает». В списке — 23 площадки, куда можно принести подарки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы:

— Столица встречает новый фестиваль. Мастер-классы, увлекательные занятия, концерты — в целом вся программа рассчитана на главный майский праздник — День Победы. Встречать его будем все вместе, не забывая о подвигах наших предков. Так, на площадках фестиваля волонтеры раздадут гостям письма-треугольники, в которых будут собраны истории героев, именами которых названы московские улицы. Этот проект не только расскажет о подвигах москвичей в годы войны, но и пробудит у них интерес к истории нашего города.