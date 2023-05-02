Показали высокий класс: в столице подвели итоги чемпионата «Московские мастера»

Победитель конкурса «Московские мастера» в номинации «Кровельные работы по металлу» студент 2-го курса колледжа «26 кадр» Руслан Васильев. Теперь ему предстоит показать свои профессиональные навыки на всероссийском этапе конкурса / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Москва, улица Трофимова, 27к2 Карта всех событий

В столице подвели итоги чемпионата «Московские мастера», в котором участвовали студенты колледжей и школьники. «Вечерняя Москва» 1 мая пообщалась с некоторыми победителями.

Чемпионат «Московские мастера», в котором приняли участие более 30 тысяч юных москвичей, проходил в двух возрастных категориях — студенты колледжей и юниоры, то есть школьники. Среди представленных специальностей можно было встретить флористов, реставраторов, производителей мебели, кровельщиков... Одна из торжественных церемоний награждения победителей проходила в филиале колледжа «26 кадр» на Цимлянской улице. Кстати, это учебное заведение стало рекордсменом по числу завоеванных в конкурсе наград.

— Многие наши конкурсанты очень долго шли к тому, чтобы иметь возможность продемонстрировать публике свой талант и получить такую престижную награду. Уверена, эта победа будет мотивировать их к дальнейшему профессиональному росту, — отметила директор ГПБОУ «26 кадр» Юлия Соколина.

Церемония награждения победителей конкурса сопровождалась яркими выступлениями музыкальных коллективов. Лучшим участникам вручили не только дипломы и памятные подарки, но и сертификаты на прохождение практики или стажировки в одной из ведущих профильных компаний.

По словам победителя конкурса в номинации «Кровельные работы по металлу», студента второго курса Руслана Васильева, профессию кровельщика он открыл для себя во время летней подработки. Понял, что ему очень нравится заниматься этим делом, и решил получить соответствующую специальность, поступив в профильный колледж. Теперь, после того как он успешно себя проявил в конкурсе и выиграл, у него появилась возможность стажировки в крупной производственной компании.

— Подготовка ребят шла очень плотно. Участники изучали базовые составляющие конструкции металлической кровли и многое другое. Причем изучение шло в ускоренном режиме, — рассказал главный эксперт конкурса в этой категории Алексей Лазарев.

Еще один победитель конкурса — реставратор Аркадий Куприс открыл для себя столярное дело благодаря тому, что с ранних лет наблюдал за работой своего деда.

А потом решил пойти по его стопам.

— Я благодарен своим педагогам, которые смогли подготовить меня к соревнованиям. Конкурсная работа была непростой — нужно было проявить себя в реставрации предметов с позолотой. Поверьте, это даже для профессионалов достаточно сложная задача. Но благодаря знаниям и навыкам, полученным в колледже, я справился. Мне даже не верится, что я победил в таком масштабном чемпионате, — говорит Куприс.

На церемонии награждения победителей присутствовали и родители студентов. Причем некоторые из них не могли сдержать слез гордости и радости за своих детей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего в чемпионате «Московские мастера» победили 949 школьников и студентов колледжей в 238 компетенциях. Чемпионат проходил на базе 38 колледжей. Партнерами «Московских мастеров» выступили 219 организаций города, которые выдали победителям 793 сертификата на прохождение стажировки. Для студентов были доступны 147 направлений, а для школьников — 91 дисциплина.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Швец, заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы:

— Я впечатлена уровнем мастерства финалистов регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения. Юноши и девушки проявили себя как умелые и заинтересованные в развитии мастера, многие из которых уже готовы приступить к работе. Радует, что сегодня все больше девятиклассников выбирают для себя среднее профессиональное образование, получают востребованную и перспективную специальность, начинают строить успешную карьеру, работать и зарабатывать деньги уже в студенческие годы.