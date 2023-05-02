Как строят станцию «Пыхтино» столичного метро

Проект станции метро «Пыхтино». Над эскалатором расположится световой колодец с моделью самолета Ту-144 / Фото: Stroi.mos.ru

Москва, поселение Внуковское, деревня Пыхтино Карта всех событий

На станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро завершается монтаж каркасов световых «турбин». «Вечерняя Москва» узнала, какие необычные элементы дизайна появятся на новой станции.

«Пыхтино» Солнцевской линии метро станет, пожалуй, одной из самых оригинальных среди современных построек городской подземки. Да и ее близкое расположение к аэропорту Внуково, улицам с именами известных летчиков — Грицевца и Ульянина, а также Авиаконструктора Петлякова подтолкнуло специалистов добавить станции авиационные детали.

Так, «Пыхтино» украсят изображениями самолетов. Уже сейчас здесь монтируют каркасы потолочных световых конструкций в виде турбин самолетов. В настоящее время девять из них уже установлены.

— Всего платформенный участок станции «Пыхтино» будут украшать и освещать десять потолочных конструкций. Девять каркасов уже готовы под установку светового оборудования. После выполнения этих работ каждая конструкция будет отделана алюминиевыми декоративными панелями. Это придаст ей вид самолетной турбины, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Пройдя вдоль путевой стены станции «Пыхтино», пассажиры смогут проследить всю историю российского авиастроения — от винтового АНТ-3 до современного Ту-214.

Заммэра добавил, что на платформенном участке устанавливают панорамные окна — важный элемент дизайна «Пыхтино».

— Для пассажиров, спустившихся на платформу, через витражи на левой стене откроется вид на долину реки Ликовы. Ведется монтаж металлоконструкции для установки стеклопакетов, — отметил он.

А на противоположной стене специалисты смонтируют алюминиевые панели с графическими изображениями летательных аппаратов, которые познакомят пассажиров с историей отечественного самолетостроения. Сейчас эти панели изготавливаются на производстве.

— Отделка стен пассажирской зоны платформенного участка «Пыхтино» выполнена уже более чем на треть, а укладка пола гранитом — на 90 процентов. Отделочные работы ведутся и в вестибюле станции, — сообщили в Стройкомплексе.

Еще одна необычная деталь «Пыхтино» — на крыше платформенного участка решено создать зону для отдыха, пассажиров и работников метрополитена. Посетители смогут сюда попасть, обойдя наземный вестибюль станции. Территорию выложат гранитной плиткой, вокруг пяти выходящих на поверхность венткиосков разобьют клумбы и установят скамейки.

ЦИФРА

5 километров составляет протяженность нового участка Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково.

КСТАТИ

Ввод нового участка Солнцевской линии, куда входят «Пыхтино», «Аэропорт Внуково» и метромост через реку Ликову, улучшит транспортное обслуживание Новой Москвы.

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Станции «Пыхтино» и «Внуково» Солнцевской линии метро достроят в нынешнем году. В составе нового отрезка метро — метромост через реку Ликову.